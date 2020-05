Ekonomové bývají často kritizováni, že se málo zapojují do snahy o zmírnění klimatické změny, která zřejmě stojí i za současným extrémním suchem. A trochu právem: například nejcitovanější vědecký časopis v ekonomii, Quarterly Journal of Economics, nikdy nepublikoval článek na toto téma. Nicméně za ekonomické modely klimatické změny už byla dokonce udělena Nobelova cena, a to v roce 2018 Williamu Nordhausovi. A právě nobelovská přednáška prof. Nordhause vystihuje klasické dilema ekonomů: na jednu stranu vnímají urgenci změn klimatu, na druhou stranu musí poměřovat výnosy a náklady, takže nehledají řešení "za každou cenu".