Do telefonu pozdraví a také se rozloučí v češtině. Saský premiér Michael Kretschmer v rozhovoru pro HN říká, že spousta lidí si už zvykla na svět bez hranic, ať už jde o jejich běžný život, práci či podnikání. Byl to on, kdo v Německu nahlas kritizoval sousední Česko a Polsko za náhlé uzavření hranic jako jedno z opatření v koronavirové pandemii bez předchozího sladění.

HN: Pro deník Welt jste řekl, že Česko a Polsko uzavření hranic se Saskem nekoordinovaly. Jak podle vás měla taková koordinace vypadat?

Nepřísluší mi předkládat Česku a Polsku požadavky. Ale jako člověk žijící v pohraničním regionu si samozřejmě přeju, abychom spolu žili v dobrých sousedských vztazích. Především v časech nouze je proto dobré společně zvážit, jak takové období překonat. K tomu patří i snaha domluvit se, když jde například o péči o pacienty v nemocnicích nebo o to, opatřit si ochranné pomůcky. Můžeme se učit jeden od druhého a vzájemně si pomáhat. Německo se tak od Česka poučilo ohledně zakrývání obličeje na veřejnosti. Velmi podrobně jsme sledovali, když to premiér Andrej Babiš v Česku nařídil. Mělo to vliv i na to, jestli takové opatření zavedeme v Německu.

HN: Na začátku byla podle vás koordinace nedostatečná?

Na začátku žádná dostatečná koordinace neexistovala.

Michael Kretschmer (44) Premiérem čtyřmilionové spolkové země Sasko se stal v prosinci 2017. Rodák ze Zhořelce (Görlitz) na německo-česko-polském pomezí je členem Křesťanskodemokratické unie (CDU), tedy nejsilnější německé strany, která má v čele spolkového kabinetu kancléřku Angelu Merkelovou. V Sasku vládne diplomovaný inženýr Kretschmer spolu se sociálními demokraty a Zelenými. Má dva syny.

HN: Je to teď lepší?

Praxe nás tomu naučila. Všichni jsme závislí na tom, aby pendleři mohli překračovat obě strany hranic. Lidé bydlí v Česku nebo v Německu, ale pracují u sousedů. Jsou tam nepostradatelní. Je proto dobře, že po přísném uzavření hranice byl následně přijat režim k ulehčení situace pendlerů.

HN: Zdá se vám, že česká opatření byla příliš přísná?