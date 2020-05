Hned vedle letiště v Plané u Českých Budějovic sídlí společnost, která dnes propojuje region se světem lépe než nevyužívaný aeroport − firma GoPay. Je malým finančním srdcem českého internetového obchodu a teď vyráží i za hranice.

Do ryze české on-line platební brány, kterou využívá zhruba třetina z více než 40 tisíc tuzemských e-shopů, investuje francouzský gigant Worldline. Ten se specializuje na platební terminály v obchodech a má po světě přes 10 tisíc zaměstnanců. V GoPay získal od jeho zakladatele Pavla Schwarze zatím mírně nadpoloviční většinu. Transakce jihočeskou firmu, která měla loni tržby 233 milionů korun a zisk před zdaněním 54 milionů, podle informací HN ocenila zhruba na půl miliardy korun.

"Loni jsme zprocesovali platby za 16 miliard korun, letos rosteme o více než 100 procent. To už na mě začínají být čísla s příliš mnoha nulami na konci. Na to je lepší mít parťáka," vysvětluje devětatřicetiletý Pavel Schwarz.

Vás koronavirus určitě nezbrzdil…

Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Nás to bohudík zasáhlo spíš pozitivně, lidé přestali nakupovat v kamenných prodejnách, dobírka vypadla a vše se přesunulo do e-commerce. Na meziročním růstu transakcí jsme pocítili několikanásobný skok. Lidé začali jinak přemýšlet a nemyslím si, že až opatření pominou, začnou se hned chovat jako předtím. Mluvím třeba o používání bankovek, kterých se teď radši nikdo nechce dotýkat. Vzroste počet bezkontaktních plateb, a to i přesto, že v Česku lidé hodně platili bezkontaktně už předtím. Český elektronický trh se potýkal s dobírkou a asi přišla doba, která to změní.

Nyní vám dobírka jako konkurence odpadla. V loňském roce představovaly e-platby asi čtvrtinu všech plateb v e-shopech. Teď elektronické platby dominovaly, do jakých čísel se podle vás vrátí, až se situace uklidní?

Nevím, jestli dokážu říct přesné číslo. Dobírky dosud tvořily odhadem zhruba 50 procent plateb při prodejích, dalších 30 procent představovaly platby kartou a do zbytku započítáváme třeba bankovní převody a podobně. V budoucnu bude dobírka kolem 20 až 30 procent a určitě nezmizí úplně. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že když nakupuji v neznámém e-shopu, kterému příliš nedůvěřuji, zvolím si platbu na dobírku. Každopádně díky nastalé situaci by mohli lidé začít brát náš systém, ve kterém se nachází asi 15 tisíc e-shopů, jako takový symbol důvěry. Přece jen, když e-shop zařadíme do GoPay, znamená to, že prošel nějakou kontrolou a že to je pro zákazníky určitá záruka věrohodnosti.

Jak si e-shopy ověřujete?

Naše prověrka se v průběhu času změnila. Zaměřili jsme se i na méně rizikové obchodníky, značně jsme to v poslední době pročistili. Samozřejmě je těžké mít naprostou kontrolu, třeba v situaci, kdy chtěl každý nakupovat a překupovat roušky. Byla spousta neférových obchodníků, kteří situaci zneužívali. Odhalit rychle takové obchodníky bývá někdy problém.

To se vám v GoPay stalo? Dostal se do systému problematický obchodník, po kterém chtěli lidé zpátky peníze?

Ano, bohužel nás to potkalo a nejde o žádnou maličkost, jsou v tom desítky milionů. Akceptaci dáváme již jen výrobcům roušek, je-li zájemcem obchodník, který roušky od někoho nakupuje a posléze je přeprodává, nepřijmeme ho. Problém s rouškami došel tak daleko, že například Mastercard již zakazuje takové zboží procesovat. Problémů s rouškami bylo hodně. Obecně se snažíme mít vždy obchodníka zkontrolovaného. Chceme vědět, co prodává, vidět jeho stránky, znát jeho historii, znát skladové zásoby a pododobně. Setkali jsme se se spoustou podvodníků, kteří neměli ani co prodávat.

Co tím myslíte?

Za naší existence jsme i my obdrželi několik výhrad od kartových asociací. Díky tomu jsme si uvědomili, že nemůžeme procesovat úplně všechno. Jsou typy obchodníků, kde sice riziko na první dobrou není vidět, ale skrytě tam je. Je problém, když zprocesujeme transakci, ale zboží nedorazí. Držitel karty může takovou transakci samozřejmě stornovat a banka mu peníze vrátí…

Vrácení peněz lze ale zaručit jen po nějakou dobu, ne?