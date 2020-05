Rada České televize se dostala do nezvyklé situace. Pravděpodobně poprvé v historii se nikdo nerve o to, aby byl jejím předsedou. Ani po opakovaných výzvách se minulý týden na jejím zasedání nepřihlásil žádný radní, který by tuto pozici fackovacího panáka přijal. Podivnou atmosféru potom ještě zahustila neúspěšná volba místopředsedů. Zájem projevili dva členové rady, Martin Doktor a Daniel Váňa. Ale ani bývalý olympionik, ani bývalý mediální poradce hnutí ANO neměli mezi svými kolegy dostatečnou podporu. Čtyři radní v tajné volbě raději opakovaně odevzdávali neplatné hlasovací lístky, než aby tuto dvojici podpořili svým hlasem. Z průběhu zasedání bylo zřejmé, že se s takovou situací nepočítalo. Rada nakonec odhlasovala usnesení, že se o nové volby pokusí při příštím veřejném zasedání na konci května.