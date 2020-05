Devastujícím dopadům pandemie koronaviru na ekonomiku USA, kde za posledních šest týdnů přišlo o zaměstnání 30 milionů lidí a HDP v prvním čtvrtletí kleslo o 4,8 procenta, čelí tamní federální vláda a Kongres mohutnými státními výdaji k sanaci škod. V součtu všech finančních injekcí, které Kongres schválil a prezident Donald Trump podepsal, už stát od poloviny března na pomoc Američanům a byznysu uvolnil tři biliony dolarů. Jde o největší záchranné intervence Bílého domu do americké ekonomiky od druhé světové války.

Zároveň to však znamená, že USA čeká rekordní nárůst rozpočtového deficitu a také státního dluhu. Podle odhadů nezávislé Rozpočtové kanceláře Kongresu (CBO) bude letošní deficit činit 18 procent amerického HDP. Pro srovnání, v roce 2009, kdy vláda prezidenta Baracka Obamy do oživení tehdejší recesní ekonomiky uvolnila celkem jeden bilion dolarů, byl deficit poloviční.

Státní dluh pak podle analýzy CBO nyní roste vzhledem k celkovému výkonu ekonomiky nejrychleji od 2. světové války. Letos v září, na konci rozpočtového roku 2020, bude dluh představovat 101 procent amerického HDP. Přiblíží se dosavadnímu rekordu z roku 1946, kdy to bylo 106 procent HDP. V minulosti by tato čísla vzbudila vášnivé diskuse o roli vlády v americké ekonomice, o zadlužování státu a obecně o tom, jak dalece má stát zasahovat do životů Američanů. V roce 1981, kdy byla ekonomika USA v recesi, tehdejší republikánský prezident Ronald Reagan prohlásil:

"V současné krizi není vláda řešením problému, vláda sama je problémem."

3 bil. USD činí zatím v USA dosavadní výdaje státu na sanaci ekonomických škod. 25 bil. USD dosahuje nyní státní (veřejný) dluh USA, což je 70 procent HDP. 1000 dolarů je průměrná týdenní podpora v nezaměstna­nosti.

"Éra Ronalda Reagana, kdy se v podstatě říkalo, že federální vláda je nepřítel, je pryč," říká ovšem nyní Rahm Emanuel, bývalý starosta Chicaga, který byl rovněž šéfem kanceláře prezidenta Obamy. Emanuel pro deník Wall Street Journal upozornil, že dosavadní opatření k sanaci škod byla v Kongresu schválena poměrně rychle.

Republikáni a demokraté se sice dohadovali na parametrech záchranných programů, ale pak je odhlasovali prakticky jednomyslně.

Ostře to kontrastuje s předchozími hospodářskými otřesy, kterými byla na konci roku 2008 finanční krize Wall Street a následně v roce 2009 už výše zmíněná "velká recese", která byla v té době nejhorším propadem americké ekonomiky od velké hospodářské krize 30. let minulého století.

Prezident George Bush měl přesto na podzim 2008 velké problémy, aby přesvědčil Kongres ke schválení finančního balíku k záchraně amerického bankovního systému. Na první pokus to Kongres dvoutřetinovou většinou odmítl. Teprve po varování, že bankovní sektor by se skutečně zřítil, kongresmani finanční podporu ve výši 700 miliard dolarů schválili.

Bushův nástupce v Bílém domě Barack Obama svůj stimulační balík do recesní ekonomiky ve výši 860 miliard dolarů v roce 2009 v Kongresu prosadil jen díky tomu, že jeho demokraté tam měli většinu. Pro vládní injekci nezvedl ruku jediný republikánský kongresman. Tehdy ještě republikáni tvrdili, že stát se má držet zpátky a že nelze připustit další zadlužování země.

Nyní je všechno jinak. Ekonomický propad je bezprecedentně prudký, pomoc státu je ovšem také v americkém kontextu bezpříkladně velkorysá. Přes 70 procent Američanů dostalo vyplaceno jednorázovou dávku 1200 dolarů.

Malé a střední podniky mohou žádat o půjčky, které nebudou muset vracet, pokud na svých výplatních páskách udrží nejméně tři čtvrtiny dosavadních zaměstnanců.

Velmi výhodné půjčky pak směřují i k velkým korporacím.

Nepojištění Američané, kteří onemocní koronavirem, jsou ošetřováni zadarmo a stát následně nemocnicím uhradí náklady.

Podpora v nezaměstnanosti, která v průměru činí 400 dolarů týdně, byla navýšena o dalších 600 USD. Což znamená, že lidé bez práce budou nejméně do konce července pobírat 1000 dolarů týdně.

Pokud ovšem vůbec někdo zpochybnil, zda tato opatření nejsou příliš široká, tak jsou to sami zaměstnavatelé.

Upozorňují, že zmíněné dávky v nezaměstnanosti jsou teď tak vysoké, že lidé raději zůstanou na podpoře, než aby se vrátili do práce.

Například Kurt Huffman má v Portlandu v Oregonu personální firmu, která zaměstnává kuchaře a obsluhu v tamních restauracích. S nástupem pandemie v polovině března museli sedm set lidí propustit, nyní je už potřebují najímat zpět. "Když ale požádám naše zaměstnance, aby se vrátili, takřka všichni řeknou: Děkuji, nechci, měl bych méně," popsal Kurt Huffman pro Wall Street Journal svoji zkušenost.

Není zdaleka sám, obdobnou zkušenost hlásí podnikatelé z řady jiných míst USA. "Neznamená to, že by zaměstnanci byli líní, pouze se rozhodují podle toho, co je pro jejich rodiny ekonomicky nejvýhodnější," komentoval to Sean Kennedy, viceprezident Národní asociace restauratérů.

Od politiků ovšem zatím zaznělo jen několik málo osamělých hlasů, které by kritizovaly současný přístup Kongresu a Bílého domu jako příliš rozhazovačný. A naopak se chystají další státní výdaje. Například v podobě investic do obnovy infrastruktury, kdy by mělo jít o další bilion dolarů. Strach z "velké vlády", před kterou Američany varoval prezident Reagan, byl v USA pod dopady pandemie koronaviru prostě odsunut na smetiště dějin.

Koronavirus v New Yorku: Distribuce roušek a jídla obyvatelům newyorské čtvrti Harlem. Foto: ČTK/AP