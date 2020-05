Zatímco česká vláda koncem uplynulého týdne zveřejnila opatření, za nichž se od 11. května mohou konat akce do 100 účastníků, tým producenta Marka Vocela dokončoval ambicióznější návrh. Pod názvem Nocovid sepsali přes tři desítky pravidel, která umožní bezpečné setkání teoreticky až tisíců návštěvníků různých akcí.

„Přicházíme s dlouhodobější vizí, která chce stanovit nový standard pro celý eventový obor, od restaurací přes konference a firemní akce až po kulturu,“ vysvětluje Vocel, který pravidla tento týden zveřejní a brzy také demonstruje v praxi. Jako první se jimi začne řídit pražské Centrum současného umění DOX.

V Česku i ve světě zatím instituce i pořadatelé postupují individuálně. Například postupimské Muzeum Barberini hodlá provádět návštěvníky po budově jedním směrem, aby se vyhnuli kontaktu s těmi, kdo přijdou před nimi nebo po nich. Podmínky natáčení hol­lywoodských filmů s americkou vládou vyjednává tým vedený Stevenem Soderberghem, režisérem osm let starého snímku Nákaza o smrtícím viru. Také čeští filmaři sdružení v Asociaci producentů v audiovizi poslali vládě soubor opatření, za nichž bude možné opět točit a také provozovat kina.

Zastřešující iniciativa pro celou kulturu a obecně všechna společenská setkání ale chybí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO koncem minulého týdne oznámil, že od 11. května mohou opět fungovat galerie, kina nebo divadla, pokud v nich lidé dodrží dvoumetrové rozestupy, v sále zůstane každá druhá řada volná a diváci budou sedět maximálně po dvojicích.

Marek Vocel (44) Držitel cen Křišťálová lupa, Česká cena za PR nebo Ceny České eventové asociace Marek Vocel od roku 1998 vede agenturu MVP events a další eventové společnosti sdružené pod značkou Permanent Gig. Založil také neziskovou organizaci Opona, která se věnuje tématům jako demokracie a totalita, a roku 2012 vedl prezidentskou kampaň Karla Schwarzenberga z TOP 09.

Podle Marka Vocela jsou ale pravidla zatím příliš obecná a přizpůsobená aktuálnímu stavu pandemie nového typu koronaviru. "Chybí detailnější manuál. Pokud by teď někdo chtěl uspořádat konferenci, může vycházet jen z obecných doporučení," upozorňuje Vocel, který nicméně chápe, že v bezprecedentní situaci stát postupuje pomalu. "Nekritizuji vládu," říká muž, který v roce 2012 vedl prezidentskou kampaň Karla Schwarzenberga z opoziční TOP 09. "Obory postavené na setkávání lidí ale potřebují už teď začít diskutovat a zkoušet konkrétní opatření."

Ta nabízí právě iniciativa Nocovid. Pořadatele instruuje, jak uspořádat vstup do prostoru, jak jej dezinfikovat vodou o teplotě 60 stupňů Celsia s virucidními přípravky, během akce využívat takzvané UV-C lampy pro průběžnou dezinfekci nebo čistit kliky, se kterými může přijít do kontaktu více hostů.

Organizace, jež se k iniciativě přihlásí, by měly také na toaletách používat bezdotykové baterie a dávkovače mýdla, přejít na bezkontaktní platby nebo do šaten umístit plexiskla. Jídlo musí být po celou cestu z kuchyně zakryté, nápoje v uzavíratelných lahvičkách se jménem konzumenta a celková kapacita sálu omezena na třetinu. "Teoreticky by se v hale pro 20 tisíc lidí za těchto opatření mohlo bezpečně sejít třeba šest tisíc lidí," říká Vocel, i když si uvědomuje, že natolik davové shromáždění nejprve musí povolit stát.

Podle Vocela se ale občané novým pravidlům přizpůsobí podobně, jako po teroristických útocích z 11. září 2001 uvykli přísnějším kontrolám na letištích nebo při vstupu do sportovních hal. Lidé se podle něj chtějí sdružovat, ale zatím cítí obavu z dalších vln pandemie. "Potřebují vědět, že tam, kam jdou, je bezpečno. Chceme je zbavit strachu a ukázat, že tahle pravidla nejsou restriktivní, ale pro jejich bezpečí. Předpokládají vzájemný přirozený respekt i odpovědnost," líčí Vocel, který za tímto účelem vymyslel koncept "bezpečné zóny". Přirovnává ji k diskrétní zóně v bance nebo lékárně.

"Na podlahu se namalují kruhy, které definují, kde člověk může stát třeba při koncertu. To neznamená, že musí být přesně uprostřed nebo že si do toho kruhu nemůže pustit někoho, komu důvěřuje. Ale podvědomě mu to dodá pocit bezpečí, že je dál od lidí, které nezná, a také ho to naučí uvědomovat si vzdálenost od ostatních."

Pokud se k dodržování pravidel Nocovid přihlásí více restaurací, sálů nebo galerií, lidé by automaticky věděli, co uvnitř čekat a jak se chovat. "Zaprvé chceme inspirovat pořadatele, aby se k naší otevřené iniciativě přidali a pomohli ji rozšířit, zadruhé požádat vládu, aby opatření certifikovala," říká Vocel. Stávající zhruba tři desítky pravidel již konzultoval s epidemiology včetně Lilian Rumlové, vedoucí protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. A také získává podporu prvních veřejných osobností. "Sochař Michal Cimala, herec Jakub Kohák, ti všichni vnímají, že v jejich profesi se něco změní, a rádi to podpoří," vyjmenovává Vocel.

Jako první začne pravidla Nocovid dodržovat pražské Centrum současného umění DOX, kam například na loňskou výstavu výtvarníka Petra Síse přišlo přes 100 tisíc lidí. V jeho nové multifunkční budově DOX+ sídlí Vocelova firma MVP events a také tu provozuje bistro, které začne fungovat 11. května. Týden nato se připojí zbytek galerie. "Koncept pravidel Nocovid je využitelný nejen pro komerční akce a restaurační zařízení, ale dá se stejně dobře uplatnit v provozu kulturních institucí," vysvětluje Leoš Válka, zakladatel DOX.

Čtyřiačtyřicetiletého Marka Vocela k tomu všemu vede dvojí motivace. Jeho firmy působí v oboru, který podle České eventové asociace již ztratil přes miliardu korun a v němž pracuje přes 80 tisíc lidí, což nezahrnuje hotely nebo kulturu. "Kromě toho ale chci chodit do svých oblíbených restaurací, galerií nebo na koncerty. A cítit se u toho bezpečně," dodává.