Pandemie koronaviru přiblížila šéfy lidem z jejich týmu, vypozoroval Jan Bubeník, zakladatel a majitel společnosti zabývající se vyhledáváním manažerů pro nejvyšší pozice. "Mnoho jich dnes přiznává jistý stud za to, že lidem nedůvěřovali. Tito lidé se totiž zachovali velmi zodpovědně," říká. Podle jeho názoru určitý autoritativní, až armádní způsob řízení lidí přestal být v kurzu už před lety. "Tito lidé mají tendenci vytvářet dojem, že to bez nich nejde. Často se ukazuje, a nyní to platí dvojnásob, že to bez nich jde. A většinou lépe," doplňuje Bubeník.