◼ ČESKO

Rada ČNB ve čtvrtek asi opět sníží úrokové sazby

Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek 7. května zřejmě sníží základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 0,5 procenta. Důvodem by měla být reakce na další negativní vývoj ekonomiky kvůli dopadům šíření koronaviru. Někteří analytici ovšem nevylučují ani pokles základní sazby až na technickou nulu. Rada naposledy snížila základní úrokovou sazbu na konci března, a to o 0,75 procentního bodu na jedno procento.

◼ SVĚT

FIFA zvažuje změnu systému v Evropě na jaro−podzim

Podle viceprezidenta mezinárodní fotbalové federace FIFA Victora Montaglianiho by se kvůli pandemii koronaviru, která pozastavila téměř všechny soutěže, mohlo začít debatovat o možnosti změnit evropský fotbalový kalendář. Místo současného systému podzim−jaro by se hrálo opačně, v průběhu celého kalendářního roku. Montagliani soudí, že by se taková změna hodila i s ohledem na termín mistrovství světa 2022 v Kataru.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Rolls-Royce zruší až 8000 pracovních míst

Britský výrobce leteckých motorů Rolls-Royce Holdings připravuje zrušení až 8000 pracovních míst, což odpovídá zhruba 15 procentům jeho pracovní síly. Reaguje tak na pokles poptávky po letadlech, který je důsledkem koronavirové krize. Informoval o tom list Financial Times. Šéf společnosti Warren East minulý měsíc uvedl, že firma bude usilovat o snižování výdajů, a to včetně mzdových nákladů.

◼ USA

Berkshire miliardáře Buffetta vykázal rekordní ztrátu

Investiční společnost Berkshire Hathaway amerického miliardáře Warrena Buffetta vykázala za letošní první čtvrtletí rekordní čistou ztrátu 49,75 miliardy dolarů (1,2 bilionu Kč) po zisku 21,66 miliardy dolarů před rokem. Prudký propad akciových trhů v důsledku koronavirové krize výrazně snížil hodnotu jejího investičního portfolia. Buffett rovněž oznámil, že jeho firma v dubnu prodala všechny své podíly ve čtyřech největších amerických aerolinkách.

"

Rozhodně by takový zákon zasloužil řádnou legislativní proceduru, protože nechce řešit současnou situaci.

Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu

Posílení protiepidemických pravomocí ministerstva zdravotnictví si podle Rychetského zasluhuje řádné, nikoli zrychlené projednání. Vláda má návrh zákona projednat dnes a prosadit v parlamentu ještě za stavu nouze, který končí 17. května.

◼ ČESKO

Kabinet zareaguje, až se potvrdí ruské výhrůžky

Ruské výhrůžky pražským politikům jsou nepřijatelné, vláda ale odvetné kroky podnikne až po potvrzení informací bezpečnostními složkami, uvedl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Podle týdeníku Respekt do Česka přijel pracovník ruských tajných služeb s jedem ricin. Policejní ochranu mají pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a starostové Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a Řeporyj Pavel Novotný (ODS).

◼ ČESKO

Těšínští chtějí otevření česko-polské hranice

V Českém Těšíně i polském Těšíně včera opět demonstrovali obyvatelé pohraničního regionu. Na obou březích řeky Olše se sešlo asi 400 lidí. Požadovali hlavně otevření česko-polské státní hranice. Chtějí se znovu setkat se svými rodinami a přáteli. Požadují také, aby polské úřady proplatili pendlerům náklady na testy, které si nechávají před návratem do Polska dělat v Česku. Pohyb přes hranice je omezený kvůli koronaviru.

◼ ČESKO

Daň z nabytí nemovitosti může být zrušena

Vláda schválila návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti. Daňové odpočty zůstanou zachovány i u nových hypoték až do konce roku 2021, informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Vláda předloží zákon do sněmovny v rámci standardního legislativního procesu. Podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy zrušení daně pomůže realitnímu trhu.

◼ NĚMECKO

Berlín uvolnil další část omezení

Německo uvolňuje část opatření přijatých v boji proti koronaviru. Nově se mohou otevřít muzea, zoologické zahrady nebo dětská hřiště. Možné jsou i bohoslužby, oznámila kancléřka Angela Merkelová. O dalším uvolnění politici rozhodnou 6. května. Na úvahy o letních cestách do zahraničí je podle Merkelové zatím příliš brzy. Zavřeny zůstávají restaurace a hotely. Na veřejných místech se nesmějí scházet více než dva lidé.

◼ ČESKO

Ministerstvo prověří rozhodnutí o přestavbě Máje

Ministerstvo kultury si vyžádá rozhodnutí magistrátních památkářů o přestavbě památkově chráněného obchodního domu Máj v Praze. Po jeho vyhodnocení rozhodne o dalším postupu v této věci. Proti tomu, jak by měla stavba po rekonstrukci vypadat, protestuje Klub Za starou Prahu. Majitel domu uvádí, že postupuje v souladu s památkáři i autory Máje, kterým na rozdíl od doby vzniku domu v 70. letech dnes umožní plnou realizaci jejich vizí.

◼ ČESKO, USA

Policie dopadla posledního člena Berdychova gangu

Policie dopadla posledního člena takzvaného Berdychova gangu, který měl na svědomí loupeže, únosy a vydírání podnikatelů. V souvislosti s jeho činností bylo dosud obžalováno nebo obviněno přes 50 lidí. Muž se skrýval v USA v okolí Seattlu, kde ho policisté minulé úterý zadrželi. Na konci týdne pak začalo řízení směřující k jeho vydání do Česka. Podle informací České televize jde o Jaromíra Prokopa, který unikal 16 let.

◼ ČESKO

Budování páteřní sjezdovky na Ještědu může začít letos

Na Ještědu v Liberci bude možné ještě letos vybudovat novou páteřní osvětlenou sjezdovku Skalka za více než sto milionů korun a rozšířit další tratě. Provozovateli střediska TMR Ještěd se podařilo získat kladné stanovisko vlivu na životní prostředí. Rozhodnutí vydal liberecký krajský úřad minulou středu. Kladné stanovisko je podmíněno splněním mnoha podmínek. Například v horní části nové sjezdovky musí zůstat minimálně 0,63 hektaru bez terénních úprav.

◼ ČESKO

Intergram nabízí umělcům pomoc 10 tisíc korun

Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů Intergram pomůže finančně umělcům, kteří se dostali kvůli koronavirové krizi do existenčních problémů. V rámci grantu Covid-19 vyplatí až 2,3 milionu korun. Svou pomoc nabízí prostřednictvím Nadace Život umělce, která pomáhá kultuře a umělcům již od roku 1992. Každý z úspěšných žadatelů obdrží 10 000 korun.

"

Budeme zkoumat, zda nákazu spustil kontakt s infekčním zvířetem, či šlo o následek nehody laboratoře ve Wu-chanu.

Americké zpravodajské služby dospěly k závěru, že koronavirus nebyl lidskou rukou vyroben ani geneticky upraven.

◼ ČESKO

Si Ťin-pching pozval Zemana na návštěvu Číny

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek telefonicky mluvil s čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Ten mu poděkoval za českou humanitární pomoc. Si Ťin-pching zároveň pozval Zemana na oficiální návštěvu Číny. Český prezident potvrdil účast na summitu 17+1, kterého se účastní středo- a východoevropské země a Čína. Konat by se měl pravděpodobně letos na podzim. Pražský hrad to uvedl na svém webu.

◼ ŠVÝCARSKO

Kanalizace může sloužit k varování před covid-19

Švýcarští vědci dokázali zjistit ze vzorků odpadních vod přítomnost koronaviru dokonce i ve velmi malé koncentraci. Vzorky vody odebrané z kanalizace by tak podle nich mohly sloužit jako systém včasného varování před propuknutím nové vlny nákazy v zemích, které uvolňují karanténní opatření. Pokud by systém fungoval, mohly by vzorky upozornit na nový výskyt nemoci covid-19 dříve, než by ho bylo možné prokázat s pomocí testů − zhruba o týden.

◼ ČESKO

Zrušení zón způsobí Praze ztrátu přes 140 milionů Kč

Pražský magistrát přijde za dobu zrušení platnosti parkovacích zón kvůli koronaviru o více než 140 milionů korun. Větší část ztráty budou tvořit neuskutečněné platby v parkovacích automatech a z tzv. virtuálních hodin. Parkovací zóny byly zrušeny kvůli pandemii koronaviru 16. března. Znovu začnou fungovat 11. května. Rezidenti platí 1200 korun ročně. Praha ale všem držitelům platného oprávnění prodlouží jeho platnost o dobu, po kterou budou zóny mimo provoz.

◼ ČESKO

Hygienický manuál obdrží školy tento týden

Návod s hygienickými opatřeními proti šíření koronaviru, podle kterého by se školy měly řídit při částečném obnovení svého provozu, chce ministerstvo školství představit nejpozději v první polovině týdne. Úřad ho školám slíbil poskytnout na přelomu dubna a května. Střední školy se podle vládního plánu mají pro studenty posledních ročníků otevřít 11. května, první stupeň základních škol pak 25. května.

◼ NĚMECKO

Hizballáh je teroristickou skupinou, rozhodlo vnitro

Německo na svém území zakázalo Íránem podporovanou radikální šíitskou skupinu Hizballáh a zařadilo ji mezi teroristické organizace. Ministerstvo vnitra krok zdůvodnilo tím, že Hizballáh propaguje ozbrojený boj za použití teroristických prostředků a otevřeně vyzývá k násilnému zničení Izraele. Německé úřady odhadují, že šíitská organizace má v zemi kolem 1050 radikálních stoupenců.

◼ ŠVÝCARSKO

Švýcaři podpoří světový boj s koronavirem

Švýcarsko poskytne světovým organizacím na boj s koronavirem 400 milionů franků (10,2 miliardy korun), pomoc bude určena především pro rozvojové země. Oznámil to ministr zahraničí Ignazio Cassis. Mezinárodní výbor Červeného kříže získá bezúročnou půjčku 200 milionů franků. Další prostředky obdrží Mezinárodní měnový fond, Světová zdravotnická organizace a další instituce.

◼ MAĎARSKO

Školy zůstanou zavřené do konce května

Školy v Maďarsku zůstanou kvůli koronaviru zavřené do konce května a akce s více než pěti stovkami účastníků se nebudou smět konat do 15. srpna. Premiér Viktor Orbán ohlásil, že od tohoto týdne se začnou mimo metropoli uvolňovat některá opatření, znovu otevřít budou moci třeba obchody nebo restaurace a kavárny s terasou. Stávající přísná opatření budou nadále platit v Budapešti, odkud je hlášeno nejvíce případů nákazy i úmrtí.

◼ ŠVÉDSKO

Thunbergová dala peníze na ochranu dětí

Greta Thunbergová, švédská aktivistka usilující o důslednější boj proti klimatickým změnám, obrátila v době krize způsobené koronavirem svou pozornost k lepší ochraně dětí před nákazou. Sedmnáctiletá Thunbergová věnovala 200 tisíc dolarů (téměř pět milionů korun), které v minulosti vybrala na boj se změnami klimatu, Dětskému fondu OSN (UNICEF).

◼ BANKY

České spořitelně se propadl zisk skoro o pětinu

České spořitelně klesl v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 19,8 procenta na 3,2 miliardy korun. Banka poskytla meziročně více úvěrů, rostl i objem hypoték. Největší česká banka podle počtu klientů je součástí rakouské Erste Group. A v jejím rámci si vedla poměrně dobře. Mateřské skupině klesl v prvním čtvrtletí čistý zisk o 38 procent na 235,3 milionu eur. Zdůvodnila to dopady pandemie koronaviru.

◼ POŠTOVNÍ SLUŽBY

Česká pošta loni vykázala rekordní ztrátu

Česká pošta loni prohloubila ztrátu o 101 milionů na rekordních 376 milionů korun. Předpokládala přitom propad až 900 milionů korun. K lepšímu výsledku proti plánu přispěly vyšší tržby z doručování balíků, úspory nákladů a vyšší platby státu za objednané služby. Ztrátu pošta čeká i letos. Výnosy podniku meziročně vzrostly o 663 milionů na 19,8 miliardy korun.

◼ SÁZKOVÉ FIRMY

Komárkova Sazka Group vydělala 8,4 miliardy

Čistý zisk sázkové společnosti Sazka Group ze skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka loni meziročně vzrostl o 35 procent na 311 milionů eur (8,4 miliardy korun). Hrubé tržby z přijatých sázek stouply o šest procent na 1,91 miliardy eur (51,8 miliardy korun). Firma zvýšila ziskovost na všech svých trzích a zvýšila podíl v největší řecké sázkové firmě OPAP na 40 procent, uvedl generální ředitel skupiny Sazka Robert Chvátal.

◼ HDP

Ekonomika EU kvůli pandemii prudce klesla

Ekonomika eurozóny i celé Evropské unie v prvním čtvrtletí kvůli dopadům koronaviru ve srovnání s předchozím čtvrtletím klesla o 3,5 procenta, respektive 3,8 procenta. Oznámil to v prvním rychlém odhadu statistický úřad Eurostat. Jde o nejvýraznější propad od roku 1995, kdy se tyto údaje začaly sledovat. Meziročně eurozóna klesla o 3,3 a EU o 2,7 procenta.

"

Takový únor snad ještě nebyl. Letos byl přibližně o deset procent teplejší než únor 2019.

Libor Stuchlík

Předseda představenstva společnosti Opatherm, která dodává teplo a teplou vodu do Opavy nebo Dolního Benešova, uvedl, že lidé citelně ušetří.

◼ POHOSTINSTVÍ

Některá města odpustí poplatky za letní zahrádky

Některá města v létě nebudou vybírat poplatek za restaurační předzahrádky, aby podnikatelům v oblasti gastronomie pomohla vyrovnat se s výpadkem tržeb v době epidemie koronaviru. Jedná se například o Prahu či Olomouc. Jiná města, jako například Karlovy Vary, poskytla podnikatelům slevy na předzahrádky. Restaurace jsou od března z rozhodnutí státu uzavřeny, otevřít se mají postupně v květnu.

◼ SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Twitter je ve ztrátě, tržby i počty uživatelů ale zvýšil

Provozovatel sociální sítě Twitter se v prvním čtvrtletí propadl v důsledku koronavirové krize do ztráty 8,4 milionu dolarů (209 milionů Kč). Je to ale méně, než čekali analytici. Tržby pak firmě podle jejího sdělení meziročně stouply o tři procenta a počet uživatelů se zvýšil nejrychlejším tempem v dosavadní historii podniku. Twitter ztratil v uplynulých třech měsících jeden cent na akcii. Analytici odhadovali, že ztráta bude činit dva centy.

◼ TEXTILNÍ PRŮMYSL

PFNonwovens rostly tržby, zisk však klesl

Znojemský výrobce netkaných textilií PFNonwovens loni zvýšil tržby zhruba o 60 milionů na 6,54 miliardy korun, zisk se však snížil o 342 milionů na 473 milionů korun. Loňský rok provázelo snížení efektivity výroby a zvýšení konkurenčního tlaku na trhu, protože globální výrobní kapacity převyšovaly poptávku trhu, uvedl předseda představenstva Allen Bodford ve výroční zprávě.

◼ AUTA

Ojetá auta podražila v průměru na 229 500 korun

Průměrná prodejní cena ojetých aut na českém trhu v prvním čtvrtletí proti závěru loňského roku stoupla o 5600 na 229 500 korun. Cena však nezahrnuje slevy, ke kterým byli prodejci ochotni přistoupit v druhé polovině března, kdy kvůli koronavirovým opatřením mohli prodávat auta jen přes internet. Vyplývá to z údajů společnosti Cebia. Průměrný počet najetých kilometrů se od konce loňského roku naopak snížil o 3000 na 154 000 km.

◼ RYCHLÉ OBČERSTVENÍ

McDonald's prodává z okénka. Zisk i tržby klesly

Americké společnosti McDonald's klesl v prvním čtvrtletí čistý zisk o 16,7 procenta na 1,11 miliardy a tržby o 6,2 procenta na 54,71 miliardy dolarů. Většina restaurací největšího řetězce s rychlým občerstvením se musela kvůli pandemii omezit na rozvážku jídla a na jeho výdej u okénka. V provozu je nyní zhruba 75 procent z celkových asi 39 tisíc restaurací po celém světě, včetně asi 14 tisíc v USA.