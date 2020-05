Majitelé českých e-shopů stále častěji koketují s expanzí do ciziny. Nově by na zahraniční trhy mohl vstoupit internetový obchod Lékárna.cz. Zajímá se hlavně o státy, kde je na rozdíl od Česka možné na internetu prodávat i léky na předpis. To lze například v Nizozemsku nebo Německu. A zájem o spolupráci mají i za hranicemi.

"Na podzim nás oslovil velký investor z Německa. Zahraniční investoři začínají vnímat, že jsme si tu vše vytvořili sami. Máme vlastní platformy, vlastní zákaznická centra. Česko je pro ně sice malý trh, ale zajímavá laboratoř, kde mají zákazníci podobné chování jako v západní Evropě. Skokové urychlení našich úvah o expanzi tak může rychle nabýt na aktuálnosti. Se silným finančním partnerem v zádech to pro nás může být zajímavé," prohlásil bez dalších podrobností v online debatě HN o budoucnosti elektronické komerce zakladatel Lékárna.cz Vladimír Finsterle.

Podobně jako on uvažují i další silní hráči na českém trhu. Například Rohlík.cz, který už působí v Maďarsku, by rád rozšířil nabídku služeb i do Rakouska, Německa, Bulharska nebo rumunské Bukurešti. Do budoucna uvažuje také o podnikání v italských městech Milán a Turín. Majitel Rohlíku Tomáš Čupr v rozhovoru pro HN řekl, že kvůli expanzi nabídne ještě letos některému z velkých mezinárodních investičních fondů menšinový podíl ve firmě. Získat plánuje v přepočtu asi čtyři miliardy korun.

Fotogalerie Fotogalerie E-shopy míří za hranice

České e-shopy během pandemie koronaviru prokázaly, že v problémech dokážou obstát lépe než někteří jejich konkurenti v cizích zemích. Na debatě HN to uvedl Adam Kurzok, jednatel služby Expando. Ta pomáhá českým e-shopům pronikat na zahraniční trhy.

Kurzok popsal, že firmy v Itálii nebo Španělsku měly problémy třeba s doručováním zboží zákazníkům. Ti na objednávku čekali někdy týdny.

V Česku i při největší špičce ve druhé půli března doručovaly české obchody maximálně do několika dnů.

Výkonný ředitel předního vývojáře e-shopů Shopsys Lukáš Havlásek ale varuje, že by se do zahraničí neměly vydávat podniky, které nezískaly konkurenční výhodu na domácím trhu. Koronavirus proto podle něj spíše urychlí expanzi firem, které tyto plány měly již dříve.

Pokud se podnikatelé rozhodnou rozšířit byznys mimo Česko, nemusí hned shánět investory a otevírat v cizině vlastní pobočky. Využít mohou například takzvaných marketplace portálů neboli služeb sdružujících více obchodů na jednom místě. Ty provozují například americký Amazon nebo čínský AliExpress.

Do Česka se tento trend teprve dostává. Vybudovat marketplace zvažuje například Mall.cz. A postupně se budou přidávat další. "Velcí hráči se začnou měnit na marketplace. Nemohu být konkrétní, ale letos jsme už se dvěma velkými e-shopy konzultovali, jak by se tímto směrem mohly přetvořit," říká Kurzok.

Takovému přerodu může nahrát i další posilování už tak velkých firem. I před koronavirem bylo patrné, že českému trhu s e-shopy výrazně dominuje úzká skupina těch nejsilnějších. Podle dat společnosti Shopsys, která české prostředí dlouhodobě sleduje, je v tuzemsku sice přes 40 tisíc internetových obchodů, 90 procent obratu ale tvoří pouze 10 z nich. Ty jsou navíc vítězi pandemie. Pro představu, Čupr uvedl, že by jej překvapilo, kdyby letošní tržby Rohlíku byly nižší než 6,5 miliardy korun. Loni to byly čtyři miliardy. Mall Group hlásí nárůst zhruba o 60 procent.

"Pokud lidé dělali první zkušenost s on-line nákupy, většinou něco nutně potřebovali a nechtěli experimentovat. Zkusili to, co bylo nejznámější, nejprověřenější. Tam uspěli a u toho zřejmě vydrží," říká David Špinar, šéf skupiny Miton, která drží menšinový podíl například ve zmíněném Rohlíku. Špinar ale nevěří, že obchody typu marketplace v Česku uspějí.

Koronavirus a s ním spojené zavírání kamenných obchodů ale také urychlily digitalizaci podniků, o níž se v řadě případů mluvilo jako o vizi do budoucích let. Například Shopsys vytvořil za březen dvakrát tolik e-shopů než za běžný měsíc. "Změnilo se přemýšlení jednotlivců i firem. Lidé se naučili nakupovat on-line věci, které tak dříve nekupovali. Třeba drogerii a léky. Mnoho lidí už se asi nebude chtít vrátit ke kamenným obchodům," domnívá se Havlásek.

Firmy proto budou muset najít způsob, jak těmto lidem vyhovět a zároveň nepřijít o klienty, kteří raději nakupují v klasických prodejnách. Mnohem více než dříve tak bude nutné skloubit provoz kamenných a internetových obchodů.