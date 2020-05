Nepoložily je ani povodně v létě 1997. Tehdy pořadatelé Letní filmové školy, největšího nesoutěžního filmového festivalu v Česku, týden před začátkem akce přesunuli celý festival z Uherského Hradiště do Jihlavy. Také teď stále věří, že akci, kterou během deseti dnů na přelomu července a srpna každoročně navštíví kolem pěti tisíc lidí, aspoň v menší podobě uspořádají. Navzdory vládnímu prohlášení ze čtvrtka, že se velké festivaly letos konat nebudou. Zatímco pořadatelé Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech se už rozhodli, že letošní ročník zruší, v Uherském Hradišti vidí šanci v tom, že se od 11. května začnou smět pořádat akce s kapacitou do sta lidí.

"Jsme v trochu jiné situaci než Karlovy Vary, které mají velké sály a jezdí tam mnoho hostů ze zahraničí. Naše sály mají v průměru kapacitu 200 lidí, je to komornější, můžeme kapacitu v sálech snížit. Při určitých úpravách programu by se dalo polemizovat, jestli je to festival, nebo projekce v souboru kin," uvažuje mluvčí Letní filmové školy Libor Galia. Ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD však HN řekl, že uskutečnění akce ani při snížení kapacity za pravděpodobné nepovažuje.

"I kdyby snížili kapacitu tak, že v sálech bude po stovce lidí, nebo my bychom to ještě zvýšili a povolili, že v sálech bude 200, 300 lidí, do města jich přece přijede mnohem víc. Dojde ke zvýšenému množství pohybu a setkávání lidí a to je špatně," tvrdí Zaorálek, byť od některých zástupců jeho ministerstva zaznívá, že podobné akce by při nastavení jasných pravidel s hygieniky ještě šanci mít mohly.

15. květen Do tohoto data se pořadatelé Letní filmové školy, největšího nesoutěžního filmového festivalu v Česku, chtějí rozhodnout, zda vůbec či případně za jakých podmínek proběhne letos již 46. ročník.

"Dali jsme si čas na rozhodnutí do 15. května, do té doby to nějak rozetneme," říká Galia. Záložních variant mají pořadatelé v hlavě několik: festival by místo deseti dnů mohl trvat jen pět, s nižším celkovým počtem návštěvníků a s využitím on-line projekcí.

Naopak odložení na podzim, ke kterému se už dříve rozhodli pořadatelé zlínského Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež nebo Febiofestu, by po nově oznámených vládních opatřeních nic neřešilo. Rozhodnutí podle Zaorálka neplatí jen do léta, ale až do 31. října.

"Letní filmová škola na podzim by stejně byla trochu zvláštní a ubralo by to filmovce hodně z její atmosféry, do které patří i setkávání v parcích a venkovní projekce. Ale všem nám, kteří pořádáme kulturní akce, je jasné, že letošní ročníky, pokud vůbec budou, tak budou jiné," říká Radana Korená, ředitelka Letní filmové školy, která by se letos měla konat již po šestačtyřicáté. První ročník proběhl v roce 1975, kořeny akce však spadají ještě dál, do roku 1964, kdy se v jihočeských Čimelicích konal první Seminář filmových klubů. A pořadatelé věří, že i kdyby se akce letos nekonala, i díky této tradici se jim podaří ji udržet.

"Byli bychom ve velkém finančním problému. Ale jak ministerstvo kultury, tak Státní fond kinematografie jsou velice vstřícní v tom, že pokud by se akce neuskutečnila, uznají nám náklady, které už jsme s ní měli. Také od návštěvníků, partnerů a města cítíme podporu, tak věřím, že by nás nenechali padnout," říká Korená. A chuť udržet ve městě festival potvrzuje i starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha z ODS.

"Pokud by se filmovka letos nekonala, asi bychom se dohodli, že jim peníze, kterými město na festival přispívá, letos necháme, protože už s tím měli dost nákladů, a bavili bychom se o částce na příští rok," říká Blaha.