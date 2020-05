Od pěti česko-slovenský film Příliš osobní známost, od půl deváté Modelář s Kryštofem Hádkem v hlavní roli. Platforma Vaše kino, která sdružuje asi 80 biografů, pro diváky hraje i během pandemie. Filmy vysílá na internetu. Od 11. května se už ale diváci po sedmi týdnech vrátí přímo do sálů.

Vláda ve čtvrtek zařadila do vlny uvolnění restrikcí od 11. května nově také kina, divadla či koncertní síně. Původně se s nimi počítalo až ve vlně od 25. května.

V hledišti bude moct být maximálně sto lidí. "Je to hranice, kterou jsme nově stanovili i pro setkávání a konání hromadnějších akcí," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). O širším uvolnění pravidel se vláda radila s epidemiology. "Když půjdou davy lidí do nákupního centra, myslím si, že za nějakých okolností můžeme pustit větší počet lidí i jinam," vysvětlil epidemiolog Rastislav Maďar, který na ministerstvu zdravotnictví vede odborný tým Karanténa. Dodal, že pokud by se ukázalo, že po uvolnění z minulého pondělí výrazněji vzrostl počet nakažených, plán pro 11. květen by se ještě upravil.

Provozovatelé kin budou po otevření muset dodržovat několik pravidel. Důležité budou rozestupy mezi diváky. Každá druhá řada zůstane volná. "Nesmí do prodeje. Možná ty sedačky budou i zakryté," popsal předseda Asociace provozovatelů kin Martin Pošta. V obsazených řadách si dvojice, které přišly společně, budou moct sednout vedle sebe, jinak ale bude každé druhé sedadlo prázdné. "Před zahájením představení musí být celý prostor určený pro diváky dezinfikován," řekl Vojtěch.

Diváci také nebudou moct během promítání jíst ani pít. "Vedlo by to k tomu, že by lidé v kině měli po celou dobu sundanou roušku ve tmě s argumentem, že konzumují popcorn, a tak si roušku nemusí dávat," vysvětlil Maďar. Roušky podle něj budou lidé v kinech i jiných uzavřených prostorách nejspíš muset mít i v době, když už nebude nutné je nosit venku.

Celkový obrat kin je za normálních okolností 3,5 miliardy ročně. Podle analýzy dopadů pandemie, kterou vypracovali filmaři, tratí kina jen na vstupenkách 100 milionů měsíčně. Ztráty budou kvůli seškrtaným kapacitám sálů pokračovat i po otevření kin.

Možnost vysílat filmy po internetu je nyní jen symbolickou kompenzací. Zmíněná platforma Vaše kino, kterou po uzavření sálů spustila Asociace provozovatelů kin, na vstupném vydělá jednotky procent z běžných tržeb. "Máme zprávy, že některá kina jsou na tom velmi špatně. Proto vítáme dřívější datum," uvedl předseda asociace Pošta.

Kina teď jednají s ministerstvem kultury o podpoře. "Nechceme sanovat tržby, to v žádném případě. Potřebujeme spíš nějakou částku na rozjezd, který bude nejistý," vysvětluje Pošta. Záležet podle něj bude na tom, kolik kina dostanou od distributorů premiérových filmů. "Vzhledem k tomu, že došlo k navýšení počtu lidí z padesáti na sto, doufáme, že se jich pustí mnohem víc," říká Pošta.

Soukromá kina mohou zkusit požádat o státní podporu prostřednictvím programů Covid a Antivirus. Biografy, které jsou příspěvkovými organizacemi, na tuto pomoc nedosáhnou.

Během nouzového stavu vzrostl zájem o sledování filmů přes internet. Streamovací službě Netflix přibylo v prvním čtvrtletí 16 milionů předplatitelů. Větší sledovanost zaznamenala i společnost HBO. Diváci přibývají také českým službám. Návštěvnost on-line kina DAFilms.cz i sledovanost jeho filmů se zvýšila až pětinásobně. "Nejúspěšnějším programem se stal on-line program přerušeného festivalu Jeden svět," uvedla ředitelka DAFilms.cz Diana Tabakov.

Zavřené kinosály také podnítily promítání pod širým nebem. V Praze už zahájila provoz autokina v Dolních Měcholupech, u Letiště Václava Havla a na Nákladovém nádraží Žižkov.