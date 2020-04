Pojem "černá labuť" značí podle matematika a filozofa N. N. Taleba málo pravděpodobný jev. Je předem obtížně předvídatelný, a tedy neočekávaný, s významným dopadem na společnost nebo na jednotlivce. Pokud se černá labuť projeví, pak je vhodné aplikovat mechanismy adekvátní k situaci, které zmírní její případné negativní dopady.

Současná pandemie nového koronaviru byla pro mnohé onou černou labutí. V případě pandemie je jedním z obávaných dopadů možnost přetížení zdravotního systému, tj. v krátkém časovém období kumulace počtu osob s těžkým průběhem nemoci vyžadujících hospitalizaci, který přesáhne kapacitu specializovaných lůžek a také počet pracovníků s odpovídajícím zdravotnickým vzděláním. Aplikovaná opatření (karanténa apod.) mají za cíl omezit masové šíření viru, a tedy rozložit do delšího časového období množství osob, které vyžadují akutní hospitalizaci.

Z výskytu černé labutě je vhodné se poučit. Podle některých nás čeká druhá vlna pandemie způsobená koronavirem později tento rok. Možná někdy v budoucnu nás čekají další pandemie způsobené jinými viry. Ačkoliv v současnosti vznikají četné studie analyzující pandemii koronaviru, které srovnávají počet obětí jiných pandemií v historii − a tato porovnání vyznívají pro pandemii koronaviru z hlediska dosud nízkého počtu obětí "pozitivně" −, nelze se dívat jen na počet osob, které této nemoci podlehly.

Pandemie koronaviru možná nebude patřit mezi ty nejhorší z hlediska počtu obětí, avšak díky této černé labuti může veřejnost intenzivněji vnímat existenci slabých míst v systému. Ta by v případě jejich posílení napomohla zmírnit negativní dopady černé labutě. V kontextu pandemie se jedná o nedostatek lékařů a zdravotnického personálu, nejvíce na odděleních poskytujících akutní péči.

Přínosy z investic a výdajů, ať již do vzdělávání mediků, zdravotních sester nebo následně také do jejich adekvátního finančního ohodnocení, se bohužel neprojeví ihned a nejsou v klidných dobách bez výskytu černých labutí vidět na první pohled. Přitom však záchrana lidského života, odhlédneme-li od etického a humánního pohledu, má také svou ekonomickou stránku. Stačí si uvědomit, kolik "přidané hodnoty" vytvoří průměrný jedinec za rok a za všechny další roky, kdy bude aktivní na trhu práce. Je sice pravda, že nemoc covid-19 má obvykle fatální průběh u starších a některých chronicky nemocných osob, které nejsou ekonomicky aktivní, avšak je to právě podstata černé labutě, která nás učí, že "i nemožné může být možným", tj. příští pandemie může s větší měrou napadat mladé osoby, u nichž bude současná výše "přidané hodnoty" za celý život značně vysoká.

I když nikdo z nás nemůže vědět, co bude přesně tou další černou labutí, je v současné chvíli vhodné posílit slabá místa v systému. Jedná se na první pohled a v krátkém období o obtížně řešitelné problémy, avšak jejich alespoň částečné řešení by pomohlo se lépe s těmito extrémními situacemi vypořádat.