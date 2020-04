Lídry členských států Evropské unie čeká v následujících týdnech jednání o novém rozpočtu, který by měl obsahovat stovky miliard eur půjček a nevratných grantů pro země nejvíce zasažené koronavirovou krizí. Zaručit se za půjčky a zvýšit svoje národní příspěvky do společné kasy by přitom měli všichni. Podle eurokomisařky Věry Jourové proto unie stojí na křižovatce. "Je to průlomová věc. Evropská komise si poprvé v historii unie půjčí na trzích peníze," říká místopředsedkyně komise odpovědná za dohled nad hodnotami EU v exkluzivním rozhovoru pro HN.