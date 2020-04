Dovolte nám otevřít už 11. května, stejně jako nákupním centrům, vyzvaly vládu dopisem Veletrhy Brno. Argumentují tím, že se veletrhy co do počtu a kontaktu lidí podobají více nákupním centrům a že není fér, pokud budou ve stejné kategorii jako festivaly či sportovní akce, které musí na svůj start ještě čekat. "Veletrhy mají logistiku nákupního centra. Navíc je to platforma potřebná pro podporu krizové ekonomiky," říká šéf Veletrhů Jiří Kruliš.