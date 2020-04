Zatímco si někteří obyvatelé Prahy pochvalují krásu centra bez turistů, magistrát řeší, jak předejít tomu, aby desítky tisíc lidí přišly o živobytí. Velké množství pracovních pozic v metropoli je spojeno s cestovním ruchem, který je teď kvůli koronavirové krizi na nule.

Radnice proto v nadcházejících týdnech plánuje spustit peněžní podporu pro podniky, které na výpadek turismu doplácí. "Připravíme vouchery, kterými chceme nalákat turisty do hotelů, galerií, divadel či do zoo," popisuje pražská radní pro kulturu a cestovní ruch Hana Třeštíková (Praha sobě). Těžit by z toho mohly ubytovací služby i pohostinství. Vouchery jsou určené pro domácí i zahraniční turisty, magistrát ale počítá, že je budou využívat především Češi.

Návštěvník dostane poukaz v hodnotě třeba tisíce korun, pokud ve městě stráví noc v hotelu. Poukázkou pak může zaplatit lístek do metra či tramvaje nebo do divadla. Proplatí ji město.

100 milionů korun chce dát pražský magistrát na vouchery k přilákání turistů do města. Platit jimi půjde lístky na MHD, do divadla či zoologické zahrady.

Shodu zatím radní hledají na výši investice. Zatímco TOP 09, která je součástí magistrátní koalice, navrhuje, aby město dalo do poukázek až miliardu korun, další strany počítají s desetinou. "Půjde na to asi 100 milionů, což stačí k nastartování cestovního ruchu a přilákání turistů na léto do Prahy," uvádí radní pro podnikání Vít Šimral (Piráti). Loni se v metropoli ubytovalo podle společnosti Prague City Tourism osm milionů návštěvníků, z nichž 1,2 milionu byli Češi.

Vedle městských institucí, jako jsou zoologická zahrada či Městská divadla pražská, se počítá se zapojením soukromých podniků. "Budeme spolupracovat jen s těmi, které nejsou spjaty s overturismem, jako jsou třeba pivní kola," popisuje Šimral. Magistrát se podle něj snaží, aby výsledkem koronavirové krize bylo snížení počtu pražských podniků, o které nemá radnice zájem. Příkladem jsou třeba prodejny ruských matrjošek.

Podobné by to mělo být i s rozdělením asi 120 milionů korun, které město dá kulturním institucím. "Půjdou těm organizacím, které už prošly grantovým řízením a jsou kvalitní," říká Šimral. O konečném způsobu rozdělení však bude magistrátní koalice ještě jednat.

Lídr Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) Jiří Pospíšil prosazuje, aby se rozdělení peněz řešilo hlavně přes vouchery. Peníze od města by tak dostaly podniky, o které lidé mají skutečně zájem. Zároveň by se tak podle něj předešlo podezření, že politici některé organizace protlačují.

Větší sumy na podporu podnikatelů zasažených koronavirovou krizí Praha neplánuje. I přesto, že analýza, kterou si magistrát nechal udělat společností PricewaterhouseCoopers, říká, že kvůli pandemii přišly malé a střední podniky v metropoli jen za první dva měsíce o 200 miliard korun. Během následujících 12 měsíců přijdou o dalších až 560 miliard.

Podle pražského vedení má však podnikatelům pomoci hlavně stát. Pražští podnikatelé se budou moci přihlásit do chystaného vládního programu Covid III. V těch předešlých o pomoc žádat nemohli. Proto metropole během dubna spustila Covid Praha na krytí úvěrů pro podnikatele, do něhož vložila 600 milionů korun. Zájemci program vyčerpali během deseti minut a na mnohé se nedostalo.