Jak vyřešit problém se suchem? Je to vlastně prosté. Vezmete dva největší 230litrové plastové sudy, které prodávají v hypermarketech. Pak je naplníte vodou a vylejete do půdy. Když totéž uděláte na každém metru čtverečním území Česka, bude všechno O. K. Srážkový deficit za posledních deset let bude dorovnán. Je to samozřejmě jen příměr (přišel z ním expert na masovou komunikaci Peter Lelovič), ale gigantický rozměr problému z něj vysvítá dokonale. Kdyby to někdo chtěl ještě jinak − je to 98 plných Orlických přehrad, které teď chybí na povrchu a v podzemí.