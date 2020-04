Ekonomický propad spojený s pandemií covid-19 je bezprecedentní a výrazná pomoc státu je pochopitelná. V tuto chvíli má být ale především krátkodobá − stát by měl rychle poskytnout likviditu, aby karanténní opatření nenapáchala trvalé škody na trhu práce a ve finančním systému. Jakákoliv dlouhodobá pomoc jako přebírání podniků státem by měla být naprosto výjimečná. Stát nesmí začít fungovat jako "bankomat", do kterého si budou spřátelené podniky chodit pro výhodné kapitálové injekce, i když se třeba topily v problémech dlouho před karanténou. Jakých principů se tedy držet?