Vláda v Česku přišla s plánem na otevírání obchodů či restaurací zavřených kvůli pandemii nového koronaviru, aniž by uvedla, podle jakých dat k takovému rozhodnutí dospěla. Podle kritiků ani žádné analýzy nemá a jedná pouze na základě tlaku majitelů uzavřených provozoven nebo nálad občanů. Harmonogram postupného zmírňování nouzových opatření předložila také vláda v Itálii. Vypracovala ho poté, co jí experti dodali data o tom, k jakému zvýšení počtu nakažených by konkrétní postup při rozvolňování zákazů vedl. A vláda na základě této analýzy rozhodla.