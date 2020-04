◼ USA

Test léku Remdesivir přinesl pozitivní výsledky

Experimentální lék Remdesivir americké společnosti Gilead úspěšně prošel testem a může být účinný už po pěti dnech podávání. Informoval o tom včera zpravodajský server Politico. Remdesivir byl pokusně použit při léčbě pacientů s covid-19 v řadě zemí včetně České republiky. Studie, kterou zaštítil americký vládní Národní ústav pro alergii a infekční nemoci, přinesla podle výrobce "pozitivní data". Podrobnosti ústav oznámí později.

◼ NĚMECKO

HDP Německa letos klesne o rekordních 6,3 procenta

Kvůli dopadům koronaviru na německou ekonomiku letos podle tamní vlády klesne počet výdělečně činných osob o 370 tisíc. Hrubý domácí produkt se sníží o 6,3 procenta, což bude nejvíce za dobu Spolkové republiky. Vládní prognózu včera v Berlíně představil ministr hospodářství Peter Altmaier. Nejvíce zasaženi krizí budou zaměstnanci v pohostinství, obchodě a podnikových službách. Nezaměstnanost by se v celoročním průměru měla vyšplhat na 5,8 procenta.

◼ ČESKO

Zdravotní platby státu výrazně vzrostou

Senát včera schválil novely, podle nichž se zvýší ošetřovné pro rodiče, kteří zůstali doma s dětmi po uzavření škol a školek kvůli epidemii koronaviru, a zdravotní platby státu. Ošetřovné stoupne z 60 na 80 procent denního vyměřovacího základu a platby státu do zdravotního pojištění za děti a důchodce budou vyšší od června o 500 korun měsíčně a od ledna o dalších 200 korun.

◼ ČESKO

Jurečka podal trestní oznámení

Předseda lidovců Marian Jurečka podal k Městskému státnímu zastupitelství v Praze trestní oznámení kvůli nákupům ochranných pomůcek proti koronaviru ministerstvem zdravotnictví. Domnívá se, že úřad porušil svou zákonnou povinnost plnit úkoly nejhospodárnějším způsobem.

"

Pro miliony pracovníků žádný příjem znamená žádné potraviny a žádnou budoucnost.

Guy Ryder

Podle šéfa Mezinárodní organizace práce zhruba 1,6 miliardy lidí pracujících v šedé ekonomice, tedy téměř polovina globální pracovní síly, čelí v důsledku koronavirové krize bezprostřední hrozbě ztráty svého živobytí.

◼ ČESKO

Řízení kvůli přestupkům za zrušená opatření se zastaví

Správní orgány budou podle názoru právníků ministerstva vnitra muset zastavit řízení proti lidem, kteří se dopustili od 23. března do 27. dubna přestupků proti opatřením kvůli šíření nákazy novým koronavirem, jež později zrušil soud. Čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která omezila volný pohyb, maloobchod a služby, byla vydávaná podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Podle soudu je měla vydávat vláda podle krizového zákona, což kabinet po verdiktu znovu učinil.

◼ ČESKO

Většina lidí chce letos strávit dovolenou v Česku

Každý sedmý Čech chce letos, pokud to bude možné, vyrazit na dovolenou do zahraničí. Lidé nejčastěji uvažují, že by odjeli v září. Většina Čechů počítá s tím, že stráví dovolenou v tuzemsku, nejžádanější jsou zatím srpnové termíny. Domácí dovolenou plánuje dokonce 77 procent lidí nad 60 let. Letní pobyt zatím ale nemá koupeno 63 procent Čechů, 12 procent se na žádnou dovolenou letos nechystá. Vyplývá to průzkumu cestovního portálu Skrz.cz.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Babišovy výroky bude řešit šéfka Evropské komise

Stížnost na výroky premiéra Andreje Babiše (ANO) adresované šéfce výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu Monice Hohlmeierové a dvěma europoslancům Mikuláši Peksovi (Piráti) a Tomáši Zdechovskému (KDU-ČSL) bude řešit šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady Charles Michel. Případ jim dle dopisu, jejž mají HN k dispozici, předal šéf parlamentu David Sassoli. Ten považuje Babišova slova za nepřijatelná. Premiér označil Hohlmeierovou za pomatenou a poslance za vlastizrádce.

◼ ČESKO

Senát požaduje vyšší příspěvek živnostníkům

Jednorázový příspěvek 500 Kč denně živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným, které poškodila epidemie koronaviru, by se měl za květen zvýšit na 700 korun a za červen na 900 korun. Měl by ho dostávat také širší okruh příjemců. Tuto změnu ve vládní novele zákona o kompenzačním bonusu včera schválil Senát. Zákon nyní zamíří zpět do sněmovny, která o senátním návrhu rozhodne.

◼ ČESKO

Senát chce znát postoj vlády vůči Huaweii

Senát žádá vládu, aby vyjasnila svůj postoj k zapojení čínských firem Huawei a ZTE do zavádění komunikačních sítí 5G v Česku. Žádá o to s ohledem na varování, které v roce 2018 vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Senát přijal toto usnesení, když se zabýval sdělením Evropské komise ohledně bezpečného zavádění sítí 5G. Vláda chtěla vyhlásit aukci na prodej kmitočtů původně letos v lednu, vyhlášení ale odložila.

◼ ČESKO

Žalobu Italů kvůli hlavnímu nádraží v Praze soud zamítl

Správa železnic a České dráhy nemusí platit 1,25 miliardy korun italské Grandi Stazioni za neprodloužení pronájmu hlavního nádraží v Praze. Městský soud v Praze potvrdil prvoinstanční rozhodnutí a zamítl tak odvolání italské firmy. Proti rozhodnutí je možné pouze dovolání k Nejvyššímu soudu. Firma měla budovu pronajatou na základě dohody, podle které ji měla kompletně zrekonstruovat, což ale v termínu neučinila.

◼ ČESKO

Hlavní město odpustí nájem části podnikatelů

Pražský magistrát odpustí nájemné podnikatelům v městských prostorech. Odpuštění se bude týkat těch, kteří měli při opatřeních proti koronaviru zcela zavřeno. Nájemné nebudou muset platit například v pohostinství, poskytování služeb, sportu, kultuře nebo činnosti cestovních agentur. Plán musí ještě schválit radní. Praha již odpustila podnikatelům penále z nezaplaceného nájmu nebo odložila jeho splátky.

◼ ČESKO

Stát pomůže mlékařům vypsáním dalšího tendru

Správa státních hmotných rezerv vyhlásí do konce týdne další výběrové řízení na sušené mléko, půjde o 2100 tun. Celkem tak bude hledat zhruba čtyři tisíce tun mléka. Podle tajemníka Agrární komory Jana Doležala jde o krok správným směrem, protože hrozilo snížení cen. V Evropě se nyní v době koronavirové krize zhoršil odbyt mléka, je obtížnější logistika a vypadly dodávky do gastronomie. Horší odbyt mají například sýry.

"

Restrikce se nesmí dotknout klíčových projektů a modernizace musí pokračovat.

Lubomír Metnar

Ministr obrany (za ANO) sdělil sněmovnímu výboru pro obranu, že považuje za nutné, aby se úsporná opatření kvůli koronaviru dotkla armády co nejméně.

◼ ČESKO

Autorský svaz žádá rádia o hraní české hudby

Svaz autorů a interpretů vyzval rádia, aby hrála více písně českých autorů a interpretů. Žádá, aby v době omezení kvůli pandemii rádia změnila playlisty ve prospěch české tvorby. Svaz se tak připojil k výzvě vydavatelských firem sdružených v České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu a Platformě nezávislých vydavatelů. Zástupci rádií už dříve uvedli, že české umělce podporují a budou i nadále. Jsou ale proti zavedení kvót.

◼ ČESKO

Patentových přihlášek v loňském roce přibylo

Čeští vynálezci loni podali k Úřadu průmyslového vlastnictví ČR 767 patentových přihlášek, meziročně o 89 více. Proti roku 2013, kdy přihlásili k patentové ochraně nejvíce vynálezů a nových technických řešení za uplynulých 10 let, jich bylo o 216 méně. Téměř polovinu přihlášek podaly firmy, čtvrtina byla od fyzických osob, pětina od vysokých škol a pět procent od výzkumných ústavů. Mezi autory patentů v Česku dominují muži.

◼ ČESKO

Výzkum odhalil tajnou chodbu v klášteře

V milevském klášteře premonstrátů objevili archeologové tajnou chodbu s rozšířenou místností na konci. Byla ukrytá v mohutné středověké zdi. Podle prvních indicií by to mohla být chodba s trezorem, v němž mohou být cennosti, jež před husity ukryl začátkem 15. století tehdejší opat. V průzkumu budou vědci pokračovat nejpozději za měsíc, až to koronavirová omezení umožní.

◼ EVROPA

Šampionát MotoGP má začít v srpnu v Brně

Kalendář mistrovství světa silničních motocyklů přišel kvůli pandemii koronaviru o další tři závody. Definitivně se letos neuskuteční Velká cena Německa na Sachsenringu, původně odložený závod organizátoři zrušili bez náhrady. Nové termíny nebudou mít ani Grand Prix v nizozemském Assenu a obnovená premiéra závodu mistrovství světa ve Finsku. Jako první v kalendáři šampionátu tak zůstává závod v Brně s termínem 9. srpna.

◼ POLSKO

Premiér trvá na volbách prezidenta v květnu

Předseda polské vlády Mateusz Morawiecki řekl, že trvá na uspořádání prezidentských voleb v květnu, a to bez ohledu na nynější pandemii. Podle něj to vyžaduje polská ústava. Opozice naopak stupňuje odpor proti konání voleb v původním termínu 10. května, přičemž poukazuje na nebezpečí šíření nemoci covid-19. Morawiecki se takto vyjádřil poté, co k bojkotu voleb vyzval bývalý šéf Evropské rady a někdejší polský premiér Donald Tusk.