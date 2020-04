Zhruba po dva roky je nástup nových 5G mobilních sítí spojen hlavně se sporem o to, zda do nich v demokratických zemích pouštět čínské firmy, především Huawei, kvůli obavám o bezpečnost. Stranou této debaty zůstali dva evropští výrobci těchto sítí, švédský Ericsson a finská Nokia. Proč se prvně jmenovaná firma, podle mnoha parametrů lídr zavádění 5G ve světě, nepouští do přímého slovního souboje s konkurenty? Proč zavádění těchto sítí v Evropě pokulhává za jinými světadíly a jak digitální svět, který Ericsson spoluvytváří, změní pandemie koronaviru? To vše vysvětluje v rozhovoru s HN Rene Summer, ředitel Ericssonu pro vztahy s vládami a průmyslem.