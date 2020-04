Nouzový stav a s ním i hlavní vládní omezení proti šíření nového koronaviru budou moci trvat zatím do neděle 17. května. S prodloužením stavu nouze do tohoto data souhlasila sněmovna podle návrhu poslanců KSČM, kteří v dolní komoře tolerují menšinový kabinet ANO a ČSSD. Vláda původně chtěla, aby nouzový stav mohl pokračovat až do pondělí 25. května, a to v souvislosti s vládními plány postupného uvolňování restrikcí hlavně obchodu a služeb. Kabinet v žádosti varoval před tím, že pokud by omezení skončila najednou, hrozilo by "závažné riziko významného zhoršení epidemiologické situace". Poslanci ale uváděli, že se sněmovna může v případě potřeby znovu sejít a nouzový stav ještě prodloužit. Nouzový stav platí v Česku od čtvrtka 12. března, sama vláda jej může vyhlásit nejvýše na 30 dnů.