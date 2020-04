Bez většího upozornění zrušila vláda v pondělí své dřívější rozhodnutí, podle něhož neplatily ve městech zóny placeného stání, a dalo se v nich tak bez postihu parkovat. O změně v parkování se mohli lidé dozvědět, jen pokud si večer na webu vlády prošli schválená usnesení kabinetu, mezi nimiž byl i bod "zrušení krizového opatření". Nečekaný krok vlády proto kritizují velká česká města, která stání zdarma o několik dní často sama během úterý prodloužila.

Plošné zrušení placeného stání zavedla vláda v půlce března. Cílem bylo usnadnit pohyb například nemocným, kteří míří na odběry, či pečovatelům. Zároveň toho mohli využít i lidé při cestě do práce, kteří se kvůli riziku nákazy chtěli vyhnout hromadné dopravě. Dokument, podle něhož modré zóny vstupují od půlnoci znovu v platnost, se objevil na webu vlády až po pondělní 20. hodině spolu s mnoha dalšími usneseními. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v reakci na to označuje počínání vlády za chaos.

Představitelé vlády však jakékoli chyby odmítají. "Vláda pouze s ohledem na rozvolňování opatření, otevření řady obchodů a s tím spojený větší přesun lidí za prací opět umožnila obcím si parkování regulovat," reaguje vicepremiér a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Podle vicepremiéra a předsedy Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) dostala vláda desítky žádostí, aby nechala rozhodnutí na městech.

500 korun činí v Praze pokuta za stání v modré zóně bez povolení.

"Vláda byla pod tlakem měst to udělat co nejrychleji, tak jsme to udělali co nejrychleji," dodal Hamáček s tím, že pokud obnovení placeného stání starostové nechtěli, neměli o to žádat. "Zmatek v tom dělá pouze Praha, která je chaoticky řízená," doplňuje jej Havlíček.

Naráží tak na to, že vedení hlavního města minulý týden samo vyzvalo vládu k tomu, aby placené stání obnovila. Podle magistrátu způsobuje možnost parkovat kdekoliv dopravní komplikace, hlavně pak v centru metropole. Zároveň tak město přichází o desítky milionů korun měsíčně, které mu jinak plynou z poplatků za parkování.

Už koncem týdne však Praha žádala, aby byly zóny obnoveny k 11. květnu. Neplatnost zón k tomuto datu včera nakonec prodloužil primátor Hřib. Magistrát to odůvodnil tím, že se pro obnovu k druhému květnovému pondělí rozhodl poté, co se na tom shodl s radnicemi jednotlivých městských částí.

Praha není jediným městem, které samo prodloužilo řidičům možnost parkovat bez omezení v placených zónách. Stejně rozhodly i České Budějovice, které obnoví parkovné od 1. května. Podobnou cestou jdou i Brno a Plzeň. Obě města sice rozhodla, že se parkování vrací do "starých kolejí", do 4. května však budou lidem tolerovat, pokud budou stát na placeném stání, aniž by jej měli uhrazené.

Plzeňský náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule navíc počítá s tím, že se zavedením placeného stání začne tamní hromadná doprava jezdit znovu podle běžného jízdního řádu. Dosud tam tramvaje či autobusy jezdily v prázdninovém režimu.

V něm nadále zůstane například MHD v Brně a hlavním městě. Podle náměstka pražského primátora Adama Scheinherra (Praha sobě) zatím nejsou tramvaje či metro zcela zaplněné. Kratší intervaly mezi spoji by metropole zavedla až v případě, že by lidí jezdících hromadnou dopravou oproti současnosti přibývalo.