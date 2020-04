Fotovoltaický boom z let 2009 a 2010 byl jeden z největších tunelů, který kdy v Česku proběhl, prohlásil v pondělí po jednání vlády ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a zaručeně se tím trefil do vkusu voličů. Vysoké odvody, které zatěžují každého odběratele elektřiny z veřejných sítí a sužují i státní rozpočet, jsou oprávněně nenáviděné, stejně jako lány s lesklými panely. Kdo by tedy nebyl rád, že vláda alespoň částečně vyslyšela volání prezidenta Miloše Zemana a nenáviděným "solárním baronům" zatnula tipec. Tím, že sníží podporu dotovaných zdrojů zhruba o pětinu, má stát a spotřebitelé ušetřit něco mezi sedmi a 10 miliardami ročně.