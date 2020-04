Vládní plány

27. dubna

Obnovily se služby pro děti a rodiny, jen po telefonu či internetu.

11. května

Pracovníci by mohli začít docházet do domácností rodin s dětmi. Pro seniory a postižené má začít fungovat pomoc on-line či telefonicky. Klienti domovů by mohli začít chodit mimo areály.

25. května

Měly by se v omezeném režimu otevřít týdenní stacionáře a denní stacionáře pro děti.

8. června

Mají obnovit provoz denní stacionáře pro dospělé a terapeutické dílny. Neplatí to pro seniory. Fungovat omezeně začnou aktivizační služby pro handicapované. V pobytových zařízeních by se mohly povolit návštěvy při dodržování preventivních opatření.