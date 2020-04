Velké firmy pronajímající bydlení dnes zakládají novou asociaci, která jim má pomoci v jednání se státem. Asociace nájemního bydlení bude sdružovat například majitele bytů v Moravskoslezském kraji Residomo, CPI Byty miliardáře Radovana Vítka nebo developerskou společnost Finep. Podle firem založení asociace urychlila vládní opatření proti šíření koronaviru. "Chaos, rychlost a nedomyšlenost těchto vládních kroků a jejich důsledků přináší obrovskou míru nejistoty pro všechny. Jak pro pronajímatele, tak pro nájemníky," říká generální ředitel Residoma Jan Rafaj. Vadí jim například opatření dotýkající se nájemního bydlení jako dočasný zákaz zvyšování nájmů a to, že s nimi vláda tyto kroky neprodiskutovala. Vláda nařízení obhajuje snahou ochránit nájemníky, kteří by se nyní mohli dostat do finančních potíží. Pronajímatelé založením asociace reagují na kritiku z vlády, že nemají profesní organizaci, s níž by mohli politici o příslušných věcech jednat. Asociace je primárně určena pro firmy nabízející dlouhodobé nájemní bydlení. Nemohou se do ní hlásit například pronajímatelé bytů přes Airbnb. Kromě jednání s politiky chce organizace také třeba připravit a provozovat cenovou mapu nájemního bydlení, kontrolovat dodržování kodexu nájmu bytů nebo vytvořit platformu pro jednání mezi nájemci a pronajímateli.

Premiot prodal secesní vilu Na Doubkové

Celkem 130 milionů korun utržila investiční skupina Premiot za prodej secesní vily na pražském Smíchově. Vila v ulici Na Doubkové zůstane podle šéfa Premiotu Ondreje Spodniaka v českých rukou, konkrétně ale nového vlastníka nejmenoval. Premiot v uplynulých letech vilu z počátku 20. století zrekonstruoval. V domě vznikly celkem čtyři byty o velikosti od 101 do 242 metrů čtverečních. Ty teď budou určené k pronájmu. Peníze z prodeje hodlá Premiot investovat opět do rekonstrukce dalšího objektu, o jehož koupi nyní jedná.

Vlastníci už mohou znovu rozhodovat

Zákaz shromažďování ovlivnil i práci společenství vlastníků jednotek. Ta mohla donedávna rozhodovat jen korespondenčně. Ne všechna společenství ale tuto metodu mají ve svých stanovách. Vláda proto schválila novelu zákona, která umožnila korespondenční hlasování i v těch společenstvích, jejichž stanovy s takovou možností nepočítají. Zákon zároveň umožnil snadnější doplňování výborů a prodloužení mandátu členům výborů, jejichž funkční období skončilo v době po přijetí mimořádných opatření.

Zámeček, kde žil básník Reynek, je na prodej

Zámeček v Petrkově na Havlíčkobrodsku, kde žil básník a grafik Bohuslav Reynek, inzeruje realitní agentura M&M reality. Cenu, kterou od kupce požadují, majitelé nezveřejnili. O památkově chráněný zámeček neměly podle makléře zájem samosprávy ani Národní památkový ústav. Budova je jednopatrová, v přízemí jsou dva dvoupokojové byty. Majitelé spolu s budovou prodávají také lesy, polnosti a dva rybníky. Celková nabízená plocha přesahuje 92 tisíc metrů čtverečních.