Desítky psychologů se semkly do jednoho celku a poskytují pro bono pomoc. Stejně by měly velké firmy poskytovat své rady, jak nynější nouzový stav překonat. Za svou kariéru jsem nezažila situaci, která by si více žádala vzájemnou spolupráci, a to napříč celým byznysem a společností. Pandemie nekosí pouze firmy jako jednotlivce, ale mává s pevnou půdou pod nohama celých odvětví.