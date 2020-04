◼ ČESKO

Soud: stát nesmí regulovat detail obchodních vztahů

Soud zrušil podmínku, že smlouvy musí obsahovat výši veškerých peněžních plnění dodavatele, kdy jejich objem nesmí překročit tři procenta z ročních tržeb dodavatele za potraviny dodané konkrétnímu odběrateli. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu tak potvrdil, že stát nemá právo regulovat detaily obchodních vztahů. Ministerstvo zemědělství by do připravované novely zákona nemělo podobná omezení navrhovat.

◼ ČESKO

Smartwings a ČSA budou postupně obnovovat provoz

Letecká skupina Smartwings, do níž patří i České aerolinie, bude obnovovat svůj provoz postupně podle podmínek v jednotlivých zemích a s tím spojeného zájmu cestujících. První lety by se mohly uskutečnit do Paříže, Amsterdamu nebo Frankfurtu, termín ale zatím jasný není. Skupina kvůli krizi zastavila všechny pravidelné lety z a do Česka. Podle rezervačního systém Smartwings i ČSA je provoz přerušen zatím do 17. května.

◼ USA

Rozvědky varovaly Trumpa před koronavirem mnohokrát

Americké tajné služby během ledna a února více než desetkrát zařadily varování ohledně nového koronaviru do ranního brífinku sestavovaného pro hlavu státu. Prezident Donald Trump, který četbu těchto hlášení běžně vynechává, nicméně v této době hrozbu podle The Washington Post zlehčoval. Hlášení tajných služeb pro Trumpa opakovaně upozorňovala na to, že Peking potlačuje informace o nakažlivosti nového koronaviru i jeho smrtící povaze.

◼ SVĚT

OSN: Covid-19 bude mít katastrofální dopady na ženy

Omezení svobody pohybu zavedené v řadě zemí kvůli šíření koronaviru může vést k dvacetiprocentnímu nárůstu případů domácího násilí, protože oběti jsou uvězněny doma se svými trýzniteli, předpověděla Organizace spojených národů. Varovala také, že pandemie covid-19 bude mít na ženy "katastrofální dopad". Každé tři měsíce omezených možností vycházet z domova mohou mít za následek dalších 15 milionů případů domácího násilí oproti normálním podmínkám, uvádí Fond OSN pro otázky populace.

◼ ČESKO

Karlovarský festival letos nebude, je odložen o rok

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech se letos kvůli situaci kolem koronaviru neuskuteční. Organizátoři uvedli, že plánovaný 55. ročník se bude konat až příští rok od 2. do 10. července. Festival se měl letos konat od 3. do 11. července. Pořadatelé se nakonec rozhodli ho kvůli mezinárodním dopadům koronavirové krize letos neuspořádat. Pro Karlovarský kraj je to špatná, byť očekávatelná zpráva, řekl ČTK hejtman Petr Kubis (ANO).

◼ ČESKO

Lidé nejlépe hodnotí v boji s koronavirem Prymulu

V boji s epidemií nového koronaviru v Česku stejně jako před měsícem podle vyjádření lidí v průzkumu National Pandemic Alarm vede náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula. Následují ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a premiér Andrej Babiš (ANO). Nejhůře dopadla ministryně Alena Schillerová (za ANO). V březnu z šestice veřejných činitelů nejhůře vyšel prezident Miloš Zeman, který nebyl nyní do seznamu hodnocených zařazen.

◼ EVROPA

Cestování po Evropě zůstává velmi omezené

Přestože Česko zrušilo pro své občany zákaz vycestování, možnosti cestování po Evropě zůstávají velmi omezené. Ve větší míře umožňují cizincům vstup na své území pouze Rakousko a Švédsko, ostatní země Evropské unie ho omezují většinou pouze na osoby s trvalým pobytem v dané zemi a jejich rodinné příslušníky. Vyplývá to z informací českých ambasád publikovaných na stránkách ministerstva zahraničí.

◼ ČESKO

Zemřel filozof a disident Ladislav Hejdánek

Ve věku 92 let zemřel filozof, publicista a někdejší disident a mluvčí Charty 77 Ladislav Hejdánek. Za normalizace byl Hejdánkovi odepřen přístup na akademickou půdu, v 80. letech tak pořádal bytové semináře. Po roce 1989 působil na Univerzitě Karlově.

S kybernenávistí se setkává velké množství dětí. Měli bychom o tom s nimi více mluvit.

Hana Macháčková

Psycholožka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. S nenávistným obsahem na internetu se české děti dostávají do kontaktu častěji než jejich vrstevníci v Evropě.

◼ ČESKO

Ústavní soud odmítl stížnost exsoudce Kozáka

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost bývalého brněnského soudce Jana Kozáka. Dostal podmíněný trest za snahu zasáhnout do insolvenčního řízení. Pravomocný rozsudek pro něj znamenal konec v justici. Ústavní soudci rozhodovali bez veřejného jednání, usnesení je dostupné v databázi soudu. Kozák vinu od počátku popíral, také v ústavní stížnosti poukazoval na porušení zásady presumpce neviny.

◼ ČESKO

Prvomájová setkání stran se přesunou na web

Politické strany letos kvůli koronavirové epidemii ruší tradiční prvomájová setkání, připomínky státního svátku či výročí vstupu Česka do Evropské unie většinou přesunou do internetového prostředí. Sociální demokraté se chystají zveřejnit video na sociálních sítích, občanští demokraté přijdou o setkání na pražském Petříně. V hlavním městě se kvůli vládním opatřením nebudou moci konat ani další shromáždění či pochody.

◼ ČESKO

Braunovy sochy se vrátily na Valeč, doplnily je zvuky

Na státním zámku Valeč na Karlovarsku vznikla nová expozice pro 28 vzácných barokních soch alegorií lidských vlastností a mytologických postav od Matyáše Bernarda Brauna. Budou doplněny světelnými a zvukovými efekty. Projekt připravila plzeňská Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara se zámkem Valeč, které spolupracují od roku 2017. Řekla to Lenka Thomayer Opatrná z fakulty.

◼ EVROPA

Vědci zjišťují, jak pandemie ovlivnila pití a braní drog

Vědci v Evropě začali zjišťovat, jak šíření nákazy koronavirem a nařízená omezení ovlivnily pití alkoholu a užívání nelegálních drog. Odpověď mají dát výsledky dvou studií, kterých se mohou zúčastnit také lidé z Česka. Dotazníky mohou zájemci vyplnit na internetu. Průzkumy ukážou míru pití a užívání drog v jednotlivých státech. Vědci budou moci zmapovat chování místních obyvatel bez turistů.

◼ NĚMECKO

Merkelová žádá investice do ekologických technologií

Při obnově ekonomik postižených koronavirem je podle německé kancléřky Angely Merkelové nutné investovat do ekologických technologií budoucnosti. Šéfka německé vlády to řekla na mezinárodní videokonferenci o ochraně klimatu. Vyjádřila se také pro to, aby si Evropská unie stanovila cíl snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 50 až 55 procent ve srovnání s rokem 1990. Nyní unie počítá s poklesem o 40 procent.

◼ POLSKO

Nechoďte k prezidentským volbám, vyzval Tusk

Bývalý šéf Evropské rady a někdejší polský premiér Donald Tusk vyzval k bojkotu nadcházejících polských prezidentských voleb, které se mají kvůli koronavirové krizi konat korespondenčně. Podle něj neodpovídají požadavkům na demokratické, transparentní a svobodné hlasování. Květnové volby se odmítá účastnit i nejsilnější opoziční kandidátka Malgorzata Kidawová-Blońská, která to sdělila polských médiím.

◼ ITÁLIE

V Neapoli se po skončení zákazu opět peče pizza

Obyvatelé jihoitalské Neapole si po několika týdnech mohou znovu dopřát místní pizzu, zatím ale jen doma, když si ji telefonicky objednají. Na rozdíl od některých ostatních regionů byla místní vláda v Kampanii přísnější a z obav před šířením koronaviru zakázala i objednávaní jídla z restaurací. Obnovení bude důležité pro početné místní živnostníky. Italská vláda chystá začít uvolňovat omezení v celé zemi od 4. května.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Státy plánují koordinovat opatrné otevírání hranic

Země Evropské unie chtějí postupné otevírání vnitřních hranic koordinovat a přistupovat k němu až v případě příznivého vývoje šíření nemoci covid-19. Shodli se na tom ministři vnitra členských zemí na videokonferenci věnované zejména rušení koronavirových omezení. Nejprve by mělo dojít na oblasti se srovnatelně nízkým rizikem šíření viru, řekl chorvatský ministr vnitra. Návrhy termínů rušení kontrol mezi jednotlivými státy ministři neprobírali.

Změníme postupy, aby byly bezpečné, budeme ale ctít povinnost, kterou máme k Američanům, a budeme nezbytnou práci dělat osobně.

Mitch McConnell