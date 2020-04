U dlouhého pultu v pražském klenotnictví Gold Point stojí dva prodavači, dveře jsou otevřené a zákazníky láká sleva až 40 procent. Přesto je v obchodě na Václavském náměstí prázdno. "Slevy dáváme obvykle mimo sezonu. V dubnu bychom měli vyšší tržby a akce nedělali, teď to ale jinak nejde," říká manažer klenotnictví Andrej Jakupi. Zhruba polovinu tržeb za normálních okolností přinášejí turisté, pandemie koronaviru je ale do Prahy nepustí. "Nevíme, co s námi bude," prohlašuje manažer.