Ministerstvo vnitra si před několika lety vybralo pět velkých IT firem, se kterými uzavřelo miliardové rámcové smlouvy na dodávání IT produktů. Zejména licencí do úřadů a dalších státních institucí. Podle některých poslanců je ale potíž v tom, že tyto firmy nemají konkurenci a nabízí úřadům jen omezené množství produktů.