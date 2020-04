Premiér Andrej Babiš (ANO) prohlašoval, že nemá ve sněmovně vyjednanou většinu hlasů nutnou pro prodloužení nouzového stavu. To však není přesné. Předseda vlády potřebnou podporu podle zjištění HN najde, možná se ale bude muset smířit s kompromisem, že nouzový stav neprotáhne až do 25. května, ale dostane od sněmovny kratší čas na vypořádání se s epidemií koronaviru.

Ještě minulý týden poslanci ANO protestovali proti prodlužování nouzového stavu, Babiš se následně přidal na jejich stranu, což vedlo ke konfliktu mezi premiérem a šéfem vládní ČSSD Janem Hamáčkem. Ten od začátku požaduje delší období nouze aspoň do půlky května. Nakonec je to hnutí, kdo nejspíše ustoupí. Babiše k tomu donutil soud, který ve čtvrtek zrušil čtyři klíčová protiepidemická nařízení jeho ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a označil je za nezákonná. Opozice na to už týdny upozorňuje, ale vláda její argumenty až do výnosu soudu odmítala.

"Pokud by však tato opatření byla nyní zcela opuštěna a nedocházelo by k plánovanému postupnému rozvolňování dosavadních opatření, vzniklo by zde závažné riziko významného zhoršení epidemiologické situace, neboť by byla reálně demontována celá série opatření, která dnes zásadně brání nebezpečnému šíření kapénkové infekce," napsal premiér v důvodové zprávě, která je součástí žádosti o prodloužení. Upozornil, že kabinet potřebuje souhlas sněmovny, aby byla platná bezpečnostní opatření, jež vláda podle soudu správným způsobem nařídila minulý týden.

47 dní dní uplynulo od chvíle, kdy vláda 12. března vyhlásila nouzový stav. 7431 nakažených koronavirem napočítali hygienici v pondělí. 50 procent poslanců bude dnes na schůzi sněmovny rozhodovat o prodloužení nouzového stavu.

Poslanecké kluby budou o nouzovém stavu jednat dnes ráno před začátkem schůze. "Předpokládám, že podpoříme požadavek vlády," reagoval předseda nejsilnějšího klubu ANO Jaroslav Faltýnek na otázku, zda s kolegy navzdory tomu, co říkali před několika dny, budou hlasovat pro prodloužení nouzového stavu. Nevyloučil však, že se Babišem požadovaný termín může posunout. Ostatně i někteří členové klubu ANO, jako třeba poslanec Martin Kolovratník, připouštějí, že podpoří návrh protáhnout stav krize jen do půlky následujícího měsíce. Stejně tak ČSSD. "Jsme pro 25. května, ale pokud se pro tento termín nenajde většina, tak určitě podpoříme schůdný kompromis," reagoval na dotaz HN předseda klubu sociálních demokratů Jan Chvojka.

Důležitou roli sehrají komunisté, jejichž hlasy Babiš pravidelně potřebuje. KSČM se však podle jejího místopředsedy Stanislava Grospiče ještě definitivně nerozhodla a její poslanci považují konec května za příliš vzdálené datum. "Dohodli jsme se, že bychom byli spíše pro kratší termín, ale ještě o tom povedeme diskusi ve vedení strany a na klubu v úterý ráno," uvedl Grospič.

K mírnějšímu přístupu k prodlužování nouzového stavu chce vládu přimět hlavně opozice. Starostové hodlají dát vládě čas jen do 10. května. I Piráti Ivana Bartoše odmítají vládě odsouhlasit skoro celý měsíc krizového stavu, dokud kabinet neřekne, jak se připravil na případný návrat pandemie, a nevysvětlí některé podezřelé nákupy ochranných pomůcek. ODS chce slyšet jasné vysvětlení, proč vláda krizový stav potřebuje. "Pokud budou důvody rozumné a opatření maximálně zdrženlivá a budou doprovázena jasným plánem uvolňování, tak se dá diskutovat o prodloužení o jeden až dva týdny. Bez splnění těchto podmínek ale ne," prohlásil v pondělí předseda občanských demokratů Petr Fiala. Opozice si uvědomuje, že ukončení stavu nouze by znamenalo otevření rizikových podniků, a tím i další vlny epidemie.