Testy na koronavirus by si už brzy mohli lidé objednat přes e-shop. Sami by si udělali výtěr z nosu a vzorek poslali do laboratoře. Výsledek by obdrželi prostřednictvím SMS nebo mobilní aplikace. Metodu samoodběru, kterou již dříve začali vědci zkoušet v případě některých druhů rakoviny, chce nyní více rozšířit česká technologická firma Aiomica. Společnost, která se běžně soustředí na analýzu medicínských dat, už nyní provádí hromadné odběry například v domovech seniorů nebo ve firmách.

"Náš produkt má dvě varianty. První je pro domovy seniorů a pro firmy, kam vysíláme náš odběrový tým. Ten bezpečně nabere vzorky, které jdou následně do registrovaných laboratoří. Druhá je pro jednotlivce. Individuální zákazník si může provést samoodběr a my následně organizujeme svozy vzorků do laboratoře. Uživatel se výsledek dozví z naší aplikace," popisuje fungování systému ředitel Aiomicy Jakub Schurek. Firma má aktuálně smlouvu s pěti laboratořemi rozmístěnými po celém Česku a deklaruje, že je schopná vyrábět stovky tisíc odběrových sad za měsíc.

Za jak dlouho bude možné si kit objednat přes e-shopy, nechce Schurek prozradit. Aktuálně jeho podnik pracuje na zlevnění systému. V současnosti se pohybuje v řádech jednotek tisíc korun, tedy podobně jako standardní testování organizované nemocnicemi. "Cena jednoho našeho odběrového kitu je necelých 50 korun. Vlastní test v akreditované laboratoři pak stojí do dvou tisíc korun. Usilovně pracujeme s partnery na řešení, které umožní trvalé snížení ceny testování," říká Schurek. Kam se při snižování nákladů může dostat, zatím nechce odhadovat. Měl by to být ale zlomek současné ceny.

30 milionů korun chce vybrat skrze internetovou sbírku společnost Aiomica vyvíjející samoodběrové kity. 97 laboratoří v Česku vyhodnocuje výsledky testů na přítomnost koronaviru. 8815 testů za den provedly laboratoře minulou středu. Je to nejvyšší počet od začátku testování.

Cílem produktu je zvýšit dostupnost testování a zkrátit dobu, za kterou se lidé dozvídají výsledky. Jako příklad firma uvádí situaci, kdy se prarodiče z preventivních důvodů už více než měsíc neviděli se svými vnoučaty. Nově by mělo být možné se operativně nechat otestovat a s negativním výsledkem v ruce bez obav absolvovat třeba víkendový rodinný oběd. Aktuálně se Češi mohou nechat testovat bezplatně na základě lékařského doporučení nebo jako samoplátci na předem určených odběrových místech. Na výsledky testů, hlavně v případě negativního nálezu, však čekají i několik dní. Například odběrové místo na pražském Výstavišti si nechává na vyhodnocení testů týden. Aiomica uvádí, že lidem oznamuje výsledky nejpozději do 24 hodin.

Firma zároveň ujišťuje, že testy jsou spolehlivé, neboť je vyhodnocují akreditované instituce. Sbírá vzorky provedené výtěrem z nosohltanu, zkoumá tak aktuální výskyt viru v organismu, nikoli protilátky. U nich stále není jisté, zda se tvoří všem, kteří nemoc covid-19 prodělali. Odborníci se ani neshodují, jak dlouho jim imunita vydrží.

Aiomica plánuje se získanými daty pracovat dlouhodobě. "Odběrová sada pro nás není kus plastu. Je to nosič informací. Už dříve jsme se zabývali dalšími infekčními onemocněními a řešili, jak lidi rychle odebrat a rychle svážet materiál. Jednotky dat nemají tak velkou hodnotu. Ale pokud máte v systému stovky tisíc dat, vidíte informaci o biologickém stavu jedince v kontextu a jste schopní získat trendy a prognózy. Nedíváme se na to jako na prostý registr nemocných a zdravých, ale jako na vědecký nástroj pro další výzkum," konstatuje Schurek.

Společnost by ráda zorganizovala výzkum na přítomnost virových nemocí v populaci. Testovat chce nejen koronavirus, ale i chřipku a další choroby. V první fázi bude sbírat data v několika vlnách po jednotkách tisíc vzorků týdně. Celkově plánuje získat nižší desítky tisíc vzorků. Na podzim by měla proběhnout masivnější studie, která je však teprve ve fázi přípravy.

Kromě toho připravuje internetovou sbírku na další aktivity. Ta se rozběhne zítra na portálu Donio a cílová částka by měla být 30 milionů korun. Prostředky ze sbírky půdou na tvorbu dlouhodobějšího systému testování ohrožených skupin, třeba v domovech seniorů, a také na společný výzkum s Všeobecnou fakultní nemocnicí. Ten by měl přispět k hledání nových způsobů diagnostiky a navazující léčby nejen v případě koronaviru.