◼ ČESKO

Příjmy obcí a krajů z daní letos klesnou o 10 procent

Daňové příjmy obcí a krajů letos meziročně klesnou podle odhadů ministerstva financí kvůli dopadům šíření koronaviru o 31,6 miliardy na 288,6 miliardy korun, tedy zhruba o desetinu. V případě obcí včetně Prahy by jejich daňové příjmy měly letos klesnout meziročně o 23,3 miliardy na 221,9 miliardy korun. U krajů MF odhaduje pokles o 8,3 miliardy na 66,7 miliardy korun.

◼ ČESKO

Praha zřídí developerskou společnost

Hlavní město zřídí novou městskou příspěvkovou organizaci Pražská developerská společnost a vloží do ní neinvestiční příspěvek 13 milionů korun. Organizace vznikne k letošnímu 1. červnu a bude se zabývat zejména využitím městských pozemků, jejich rozvojem a výstavbou bytových domů. V čele bude ředitel jmenovaný městskou radou a součástí bude také tříčlenný investiční expertní výbor, který bude poradní skupinou ředitele.

◼ ČESKO

Šest nemocnic dostane 6,5 mld. na oddlužení

Vláda schválila oddlužení šesti velkých státních nemocnic v Praze a Brně. Původně ministerstvo zdravotnictví navrhovalo 7,7 miliardy korun, vláda podporu snížila na 6,5 miliardy. Nemocnice si podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nesou dluhy z minulosti, všechny už mají nové vedení. Zásah vlády je podle dokumentu, který vláda projednala, nezbytný pro další zajištění provozu v nezměněném rozsahu a jejich náležitého rozvoje.

◼ ČESKO

Vláda chce snížení podpory pro solární elektrárny

Vláda schválila snížení podpory pro solární elektrárny na minimální úroveň v rozpětí stanoveném Evropskou komisí. Vnitřní výnosové procento má činit 6,3 procenta, dosud to bylo 8,4. Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) po jednání kabinetu řekl, že dosavadní podpora byla příliš vysoká. Očekává, že změna podpory pro obnovitelné zdroje povede k roční úspoře na podpoře mezi sedmi a deseti miliardami korun.

Británie se zdá být z nejhoršího venku, omezení zavedená v boji proti koronaviru ale musí zůstat v platnosti a jednotlivci i firmy musí být trpěliví.

Boris Johnson

Britský premiér vystoupil po třítýdenní absenci způsobené nemocí covid-19.

◼ ČESKO

Senátoři chtějí, aby soud zastavil aplikaci Stutoxu

Skupina senátorů navrhla Ústavnímu soudu, aby zrušil nařízení umožňující na plochách zasažených kalamitou povrchově aplikovat přípravek proti hrabošům Stutox II. Nařízení vydal v březnu Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚS). Zmiňuje omezené a kontrolované použití Stutoxu rozhozem na pozemcích, kde je dosažen nebo překročen pětinásobek prahu škodlivosti hrabošů pro konkrétní plodinu.

◼ SVĚT

Obětí pandemie je možná o 60 pct. více, než je hlášeno

Skutečný počet úmrtí způsobených pandemií covid-19 by mohl být i o 60 procent vyšší, než kolik jich je nemoci oficiálně připisováno. V neděli to napsal deník Financial Times (FT), který u 14 zemí srovnával vládní bilance z posledních týdnů a nárůst celkové úmrtnosti oproti průměrným hodnotám za uplynulé roky. Zatímco státy za sledované období nahlásily 77 000 úmrtí spojených s nákazou koronavirem, souhrnné statistiky za stejný čas hovořily o nárůstu více než 122 000.

◼ ČESKO

Brno musí zrušit zákaz jízdy cyklistů v protisměru

Brno nesmí zrušit cyklistům možnost vjíždět v protisměru do vybraných ulic. Rozhodl o tom Krajský soud v Brně, který tím vyhověl žalobám spolku Brno na kole. Město rušilo tzv. cykloobousměrky v některých ulicích v centru a širším centru kvůli tomu, že zde zavádělo či upravovalo systém rezidentního parkování a stanovisko policie bylo pro zachování jízdy cyklistů v protisměru negativní. Nyní může magistrát podat kasační stížnost k NSS.

◼ ČESKO

Vinaři bojují proti krizi bedýnkami s mixem vín

Malým a středním vinařstvím nejen na jihu Moravy razantně snížilo odbyt zrušení veškerých vinařských akcí kvůli pandemii koronaviru. Někteří se snaží podpořit prodej přes internet nabídkou unikátní kombinace vín v předem namixované "bedýnce", tedy balení nejméně šesti různých vín. Může jít o jednu odrůdu odlišně zpracovanou různými vinaři, typická vína konkrétní oblasti nebo vína spojená úspěchem v některé soutěži.

◼ USA

Americké státy postupně uvolňují omezení

Americké státy postupně obnovují hospodářský život ochromený v minulých týdnech šířením koronaviru a uvolňují omezení obchodu a služeb i pohybu osob na veřejnosti. Ne všichni ale podle médií z obavy před nákazou nových možností využívají. Počet osob s diagnózou covid-19 se v USA blíží milionu, nemoci podlehlo téměř 55 tisíc lidí. Kroky k oživení ekonomiky už podnikly státy Georgia, Oklahoma, Aljaška a Jižní Karolína.

◼ FRANCIE

Úřady vyšetřují rasismus pařížských policistů

Francouzská inspekce bezpečnostních sborů vyšetřuje incident z tohoto víkendu, při němž policisté údajně vykřikovali rasistické urážky na podezřelého a smáli se při jeho zadržování. Záležitost se odehrála na severním předměstí Paříže, které bylo v posledním týdnu jedním z ohnisek společenských nepokojů a potyček s pořádkovými silami. Podle videa zveřejněného na Twitteru nazývali policisté podezřelého původem z Egypta rasistickými termíny.

◼ EU / VELKÁ BRITÁNIE

Rozhovory o brexitu lze dokončit v termínu

Rozhovory o podobě budoucí smlouvy o vztazích Evropské unie a Británie se stále může podařit dokončit ve stanovené lhůtě, která vyprší na konci letošního roku. Prohlásil to člen britského kabinetu Michael Gove. Londýn by podle něj měl svůj návrh dohody zveřejnit do několika týdnů. Gove před parlamentní komisí také dodal, že by se obě strany měly sejít na konci června. Zda by Británie odešla od vyjednávacího stolu i v případě nedohody, ale neřekl.

◼ RUSKO

Kreml popřel údajný pokus o otrávení českých politiků

Rusko popřelo informaci týdeníku Respekt, podle kterého do Prahy dorazil před třemi týdny pracovník ruských tajných služeb vybavený jedem ricin. Bezpečnostní úřady ČR jeho přílet údajně vyhodnotily jako riziko pro politiky Ondřeje Koláře a Zdeňka Hřiba. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov zprávu českého časopisu označil za novinářskou "kachnu". Pražský primátor Hřib dostal policejní ochranu, přesný důvod opatření ale magistrát nesdělil.

Světové výdaje na armádu byly v roce 2019 o 7,2 procenta vyšší než v roce 2010.

Nan Tian

Výzkumník ze Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru o částce 1,917 bilionu dolarů. Nejvíce na zbrojení vydávají USA následované Čínou, Indií, Ruskem a Saúdskou Arábií.

◼ ČESKO, RUSKO

Bezpečnostní experti žádají tvrdší postup vůči Rusku

Rusko se snaží vměšovat do vnitřních záležitostí Česka a narušovat jeho demokracii, své agresivní kroky v poslední době stupňuje. Praha by proto měla vyvolat diplomatické jednání na nejvyšší úrovni s Moskvou, a pokud se nepodaří situaci vyřešit, přistoupit k ostřejším krokům, jako je například stažení velvyslance. Uvedli to bývalý předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel, někdejší poslanec Ivan Gabal a další osobnosti.

◼ SVĚT

Léta na severním pólu budou bez ledu

Led na severním pólu do roku 2050 během některých letních sezon podle studie výzkumníka Dirka Notze z Hamburské univerzity roztaje, nezabrání tomu ani splnění ctižádostivých cílů ke snížení emisí oxidu uhličitého. Mořský led totiž reaguje podle Notze velmi citlivě na oteplování planety. Každá tuna oxidu uhličitého, která se do ovzduší dostane, znamená roztání tří metrů krychlových ledu.

◼ NĚMECKO

Podle soudu je uzavření obchodů protiústavní

Bavorský nejvyšší správní soud jako protiústavní označil nařízení, které v této německé spolkové zemi zakazuje prodej v obchodech s více než 800 metry čtverečními. Omezení, které je součástí karanténních opatření proti pandemii nemoci covid-19, ale soud nezrušil, takže nadále platí. Jako důvod soud uvedl to, že nařízení nerespektuje rovný přístup zaručený základním zákonem Německa.

◼ SVĚT

Vědci začínají se světovým sčítáním včel

Američtí vědci naplánovali první celosvětové sčítání včel, do nějž se díky mobilní aplikaci mohou zapojit zájemci z celé zeměkoule. Aplikace World Bee Count bude dostupná od pátku a bude na ni možné nahrávat fotografie včel nebo dalších opylovačů, které pak bude vědecký tým vyhodnocovat. Výsledkem jejich práce má být interaktivní mapa, z níž bude zřejmé rozšíření jednotlivých druhů.

◼ AUTA

Průměrné stáří vozů je poprvé přes 15 let

Počet aut na českých silnicích v 1. čtvrtletí překonal šestimilionovou hranici, když vzrostl o 40 227 na 6,03 milionu. Jejich průměrné stáří poprvé přesáhlo 15 let, loni bylo kolem 14,9 roku, uvedl Svaz dovozců automobilů. Lidé do Česka dovezli 37 045 ojetých osobních aut ze zahraničí. Jejich průměrné stáří bylo 10,2 roku, ale starších deseti let bylo 51 procent a pětina byla starší 15 let. Prodej nových aut klesl o 16 procent na 50 194.

◼ INVESTICE

Fúze a akvizice nezastavil v růstu ani virus

Na českém trhu fúzí a akvizic v 1. čtvrtletí meziročně stoupla aktivita z hlediska objemu i počtu transakcí. Podle statistiky firmy TPA se v Česku letos do konce března uskutečnilo 19 transakcí, z nichž u sedmi byla známá kupní cena. Jejich celkový objem činil 4,221 miliardy eur (115,2 miliardy Kč). O rok dříve to bylo 17 transakcí, z toho tři měly kupní cenu celkem 1,9 miliardy eur (51,9 miliardy Kč).

◼ AUTA

GM zastavuje dividendy i zpětné nákupy akcií

Největší americká automobilka General Motors se rozhodla pozastavit vyplácení čtvrtletních dividend a přerušit program zpětného nákupu svých akcií. Snaží se tak ušetřit v době, kdy se automobilový průmysl potýká s negativními dopady pandemie. "Pokračujeme v posilování likvidity, abychom se dokázali lépe vypořádat s nejistotami, které tato pandemie vytvořila," uvedla automobilka.

◼ LETECKÁ DOPRAVA

Praha nebude mít letos přímé spojení s USA

Tři americké letecké společnosti pro letošek ruší přímé spojení mezi Prahou a USA. American Airlines přerušení letů už oficiálně oznámily, obdobný krok společností Delta Air Lines a United Airlines je patrný z rezervačního systému dopravců, uvádí server Zdopravy.cz. Praha tak podle něj letos nebude mít přímé spojení s USA. Omezení letů souvisí s poklesem poptávky kvůli pandemii koronaviru.

◼ AUTA

Volkswagen obnovil výrobu ve Wolfsburgu

Německá automobilka Volkswagen včera po odstávce kvůli koronaviru obnovila v omezeném režimu výrobu ve svém největším závodě v dolnosaském Wolfsburgu. Ráno zde začalo pracovat kolem osmi tisíc zaměstnanců. Tento týden se v závodě vyrobí asi 1400 vozů, příští týden to má být dalších šest tisíc. Výrobní kapacita se tento týden bude pohybovat kolem 10 až 15 procent, v následujících týdnech by měla dosáhnout 40 procent úrovně před krizí.