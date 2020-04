Světový trh s ropou se kvůli obrovskému propadu poptávky, způsobenému pandemií koronaviru, otřásá v základech. Minulý týden v pondělí se cena americké lehké ropy dokonce poprvé v historii propadla do záporných hodnot kvůli obavám, že vytěžené "černé zlato" brzy nebude v USA kde skladovat. Prodávající tak platili kupujícím za to, aby si ropu odebrali. V pondělí se jeden barel obchodoval za cenu okolo 14 dolarů, tedy zhruba za čtvrtinu toho, co na začátku roku. Severomořská ropa Brent stála v úvodu tohoto týdne necelých 21 dolarů, nejméně od roku 2002.

A právě levná ropa láká řadu drobných investorů k sázkám na to, že výrazný pokles cen je jen dočasný. Velký zájem o investice do ropy dokládají například údaje americké platformy Robinhood, která zprostředkovává nákupy cenných papírů. Podíly v burzovně obchodovaném fondu United States Oil Fund (burzovní zkratka USO), který se snaží kopírovat vývoj ceny americké lehké ropy, drželo k závěru minulého týdne 196 tisíc klientů. Ještě týden předtím byl přitom počet jen třetinový.

Malí investoři nevědí, co dělají

Klienti nakupují − očekávají, že společně s uvolňováním opatření namířených proti šíření nákazy dojde k oživení spotřeby, a tedy k růstu cen ropy. Před tímto optimismem však varuje například Ole Hansen, komoditní analytik dánské investiční banky Saxo Bank. "Mnoho malých investorů se domnívá, že je dobré nakoupit ropu jen proto, že je extrémně levná. Vůbec nemají tušení, co se na trhu děje," řekl během pondělní prezentace.

Podle Hansena může jít cena v příštích dnech a týdnech opět dolů. Převis světové produkce nad spotřebou je i přes omezování těžby ze strany kartelu OPEC a Ruska nadále vysoký, a tak se zásobníky stále plní. Podle banky Goldman Sachs by mohly být světové kapacity zásobníků naplněné již během nejbližších čtyř týdnů. "Riziko cen blízkých nule tak přetrvává," uvedl Hansen.

Rizikovost sázek na růst ceny ropy ostatně již dokládá případ tisíců klientů velké čínské banky Bank of China. Zákazníci podle informací agentury Bloomberg prodělali na investicích do ropy k minulému týdnu dohromady jednu miliardu dolarů. Banka jim nabízela produkt, jehož hodnota se odvíjela od vývoje ceny termínového kontraktu americké lehké ropy. A k závěrečnému zúčtování produktu došlo minulé pondělí podle závěrečné ceny na newyorské burze − ta byla minus 37,63 dolaru. Lidé tak přišli nejen o svůj počáteční vklad, ale nyní bance dokonce dluží.

Nikdo nečekal nebo málokdo čekal, že cena ropy může být záporná. Na druhou stranu do minusu se naopak nedostala cena severomořské ropy Brent. Důvod je ten, že se těží v Severním moři a je snadnější ji přečerpat na tankery a odvézt kamkoliv do světa. To je rozdíl oproti americké lehké ropě, u níž jsou obchodníci do značné míry odkázáni na vnitrozemské zásobníky v městě Cushing ve státě Oklahoma.

Futures aneb obchodování na páku