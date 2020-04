U politiků je obvyklé, že říkají něco docela jiného, než si myslí, nebo dokonce, než co je pravda. Ano, i to se děje. A Andrej Babiš je skvělý politik, přinejmenším v tomto ohledu. A ještě k tomu má, přiznejme to otevřeně, trošičku potíže s vyjadřováním.

Babišovy proslovy bývají… jak jen to říct… bývají někdy lehce zamotané. Prostě mluví jako tatar. (Tak a je to venku.)

Na současném premiérovi je vidět, že když otevře ústa a skoro už vydá nějaký zvuk, má silnou myšlenku. A ta se snaží dostat ven. Jenže pak se mu tam objeví ještě jedna myšlenka a ta chce ven také. Někdy je těch myšlenek dokonce i víc. Premiér se s tím pere, ale své divoké myšlenky nepřepere. Což je nešťastné, protože nám z toho pak vychází cosi zvláštního a obtížně uchopitelného. U předsedy vlády to není ideální.

Máme tu přibližně třicet procent voličů, kteří nepotřebují, aby Babiš srovnal svá slova do smysluplných vět. Mají rádi jeho zápal, jeho spravedlivý hněv, kterým jistě bez odpočinku vymetá všechny ty korupčníky ze státní správy a vůbec tady dělá pořádek. Ale my ostatní bychom občas rádi věděli, co to ten člověk, jemuž jsme na docela dost let svěřili stát, vlastně povídá.

V takové situaci pomohou technologie. "Babiš translator", tak by se mohla taková aplikace jmenovat. Vědci a vývojáři na překladači Babišova jazyka už, doufejme, pracují, ale není to lehká práce, jistě uznáte. Bude jim to trvat ještě dlouho a je nejisté, zda se jim to podaří, zda na to současná úroveň umělé inteligence stačí.