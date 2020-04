Ačkoli současná krize přinesla do IT víc práce a nábor nových lidí se nezastavil, jiní přicházejí i v tomto oboru o místo. Za pár týdnů se po nich ale zapráší, předpovídá Miroslav Vaško z recruitérské agentury Nymble, zaměřené na získávání IT pracovníků pro start-upy a technologické firmy. Jako jedna z mála agentur v Česku se v současné době věnuje i outplacementu, péči o propuštěné zaměstnance. Může jít o kariérní poradenství, přípravu na výběrová řízení i hledání nové práce. "Outplacement sice s náborem hodně souvisí, stává se však zřídka, že se povede propuštěnému najít novou práci," říká Vaško.