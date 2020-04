Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ukončil repatriace více než pěti tisíc Čechů, kteří se kvůli epidemii koronaviru rychle potřebovali vrátit domů.

Nyní vyjednává s Ukrajinou o možnosti, že by se tamní pracovníci přesunuli do českých firem, které je nutně potřebují. Současně řeší i letošní letní dovolené Čechů. "Pro turisty jsme chtěli například od července otevřít Slovensko nebo Rakousko a od srpna třeba i další destinace. Pokud ta situace bude stále pozitivní, tak to může být i rychleji," řekl ministr v rozhovoru pro HN.