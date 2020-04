Španělské děti kvůli pandemii koronaviru nesměly až do neděle vůbec vycházet. Vláda opatření po řadě protestů zmírnila. Děti teď mohou ven na hodinu denně. Hřiště ale zůstávají zavřená.

"Týden po týdnu se mezi sebou stále více perou. Mají návaly smutku a zlosti. Je téměř nemožné dodržovat nějaký řád nebo s nimi dělat úkoly," popsala pro deník La Vanguardia starostka Barcelony Ada Colauová, která má dvě děti ve věku devět a tři roky. Vláda teď dětem do 14 let umožnila vyjít ven v doprovodu rodičů, nesmí ale dál než kilometr od místa bydliště. Mládež ve věku 14 až 17 let může ven sama, ale pouze z nezbytných důvodů, jako je nákup. Ve Španělsku se koronavirem nakazilo nejvíc lidí v Evropě, přes 223 tisíc. Zemřelo zhruba 23 tisíc osob. Na zmírnění zákazu Španělé okamžitě zareagovali a vyšli s dětmi alespoň na procházku. Snímky jsou z Madridu.