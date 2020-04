Prodejnu s tradiční čínskou medicínou v centru Pardubic zavřela Jana Němcová, jakmile vláda vyhlásila restriktivní opatření proti šíření koronaviru. Výpadky tržeb se jí podařilo alespoň částečně nahradit prodejem přes e-shop. Teď může po šesti týdnech obchod znovu otevřít, davy zákazníků ale nečeká. "Bude jich chodit velmi málo, možná třetina, lidé se stále bojí."

Její obavy sdílí i další obchodníci, přestože dočkali zatím největšího uvolnění vládních nařízení, která měla zpomalit šíření koronaviru, a většina z nich může otevřít své provozovny. Podnikatelé říkají, že na návrat k normálu si ještě počkají. Mnozí budou potřebovat další pomoc od státu. Ta těžší část jejich boje o záchranu byznysu je stále čeká − přivést zákazníky zpět.

Vycházejí ze zkušeností firem, jejichž příjmy klesaly, i když mohly mít otevřeno i v době "antivirových" opatření. Nižší tržby pocítil například prodejní řetězec drogerií dm. "Po zvýšené poptávce v prvních dnech po zavedení krizových opatření byla na přelomu března a dubna frekvence nákupů výrazně níže než obvykle, byť se zvýšil průměrný nákup zákazníků," řekl mluvčí řetězce Jiří Peroutka.

Padesát svých provozoven v pondělí znovu otevře i jeden z největších prodejců elektroniky Datart. "Omezení provozu znamenalo výpadek zhruba padesáti procent tržeb," řekla mluvčí Datartu Eva Kočicová. Pro řetězec se stal jediným prodejním kanálem elektronický obchod. "V současné době jsme v jednání s pronajímateli o možných úlevách v nájmech, přesné ztráty tedy budeme teprve počítat," potvrdila Kočicová, že Datart se stejně jako další firmy obává scénáře celkového propadu tržeb i po uvolnění restrikcí.

Podnikatelé nepočítají s tím, že by se jejich tržby brzy vrátily do původních hodnot, a musí i nadále hledat cesty, jak nahradit výpadky příjmů.

Od pondělka mohou být otevřené všechny provozovny včetně turistických a informačních center s plochou do 2500 metrů čtverečních kromě těch, které jsou ve velkých nákupních centrech. Spolu s prodejnami zahajují provoz také autoškoly, knihovny, přístupné jsou i venkovní areály zoologických a botanických zahrad. Lidé též mohou navštěvovat posilovny a fitness centra − ale bez možnosti využívat šatny a sprchy. "Pevně věříme, že si přísnými opatřeními postupně získáme zpátky důvěru klientů. Na silné omezení provozu se připravujeme," uvedla za Českou komoru fitness její prezidentka Jana Havrdová. Dodala však, že některá centra se kvůli přísným hygienickým podmínkám rozhodla zatím neotevírat.

Podnikatelé a firmy se tak v mnoha případech neobejdou bez další pomoci od státu. Vláda už sice vyhlásila podporu v podobě příspěvku 25 tisíc korun nebo ošetřovného pro živnostníky, firmy však budou potřebovat mnohem větší finanční injekce, aby koronavirovou krizi a s ní spojený propad tržeb přežily. Ministerstvo průmyslu a obchodu už vyhlásilo prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) programy půjček pro malé a střední podnikatele. V programu Covid I půjčovala přímo rozvojová banka, v Covidu II už pouze ručí za půjčky, které poskytují komerční banky. Oba programy však byly rychle vyčerpány a na půjčku maximálně 15 milionů korun dosáhlo zatím jen několik stovek podnikatelů.

Teď vláda přichází s programem Covid III pro malé a střední podnikatele, ale i ty, kteří mají až 500 zaměstnanců. Odstartovat má na přelomu dubna a května. Státní záruky 150 miliard mají vygenerovat úvěry až do výše 500 miliard korun. Půjčky mohou předběžně dosahovat 50 milionů korun, stát bude ručit až do 90 procent jejich výše. Oproti předešlým programům už by v Covidu III měl vzhledem k navýšení celkových prostředků na půjčku dosáhnout každý podnikatel, který splní úvěrové podmínky.

Schvalování úvěrů má být navíc rychlejší, protože žádosti už nebude posuzovat ČMZRB, ale komerční banky. "Je to velká změna v distribuci těchto podpor. Úvěry budou poskytovat stovky bankéřů po celém Česku, na rozdíl od Covid I a II, kde šlo o centralizovanou distribuci a nebylo to úspěšné, ČMZRB neměla odpovídající kapacitu," prohlásila v debatě Hospodářských novin na téma vládních opatření Jitka Haubová, výkonná ředitelka pro korporátní a municipální bankovnictví v Komerční bance.