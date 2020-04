Nájemníci obecních bytů v Praze 10 se navzdory koronavirové pandemii musí vypořádat se zvýšením nájmů. Zdražení o 30 korun na 140 za metr čtvereční jim radnice oznámila už v loňském roce, nájemníci však čekali, že se navýšení částky posune z původního dubna na dobu po opadnutí pandemie. K takovému kroku ale vedení městské části nepřistoupilo.

"Trvat na navýšení v době krize považujeme za neetické," říká jedna z nájemnic Pavla Adamčíková. Coby matka samoživitelka starající se o handicapovaného syna má kvůli zvýšení nájmu zhruba o 1,5 tisíce korun problémy. "Synovi dosud nepřiznali invalidní důchod, a protože nemůže pracovat, je tato částka pro mě velká," popisuje.

Problém s penězi podle ní mají i další ze dvou tisíc nájemníků, kterých se navýšení nájmu týká. "Jsme spíše nízkopříjmové osoby. Vedle samoživitelek jsou tu i senioři," uvádí Adamčíková. Vedení Prahy 10 lidem nabízí domluvit si splátkový kalendář a nájemné doplatit během 18 měsíců. Adamčíková se ale odmítá zadlužit a zároveň si není jistá, zda by dosáhla na státní příspěvek na bydlení, který jí radnice doporučuje.

30 korun na metr čtvereční si musí od dubna připlatit obyvatelé obecních bytů v Praze 10. Radnice o tom rozhodla už loni, proto se zdražování netýká moratorium vyhlášené vládou.

Jiná cesta ale, zdá se, není. "Už to nejde změnit. Smlouvy na zvýšení nájemného podepsali začátkem roku a nelze to vzít zpátky. Nájem je však stále poloviční oproti tomu běžnému," uvádí starostka Renata Chmelová (Vlasta). Navýšení nechce odsouvat i proto, že další tisícovce nájemníků se už nájem zvedl. Radnice navíc podle starostky potřebuje peníze na rozjeté projekty za tři čtvrtě miliardy korun.

Chmelová dodává, že pracovníci radnice případně pomohou nájemníkům s žádostí o státní podporu. "Je to celé nešťastné, jak se to sešlo," uzavírá starostka. Praze 10 kazí obraz i fakt, že třeba vedení Znojma už rozhodlo, že odpustí nájmy v obecních bytech po dobu pandemie. O stejné pomoci mají v týdnu jednat i zastupitelé Brna­-střed.

Kdyby se obyvatelům Prahy 10 měl nájem zvednout až v květnu, byli by od toho minimálně na čas uchráněni. Vláda minulý čtvrtek rozhodla, že do odvolání mimořádných opatření nemohou samosprávy ani soukromí pronajímatelé zdražovat.

"Cenové moratorium na nájemné z bytů je účinné od 23. dubna. Pokud došlo k navýšení nájemného ještě před tímto datem, zůstává toto navýšení v platnosti i po dobu trvání cenového moratoria," vysvětluje mluvčí ministerstva financí Jakub Vintrlík.

Ministerstvo krok obhajuje snahou ochránit nájemníky, které by vyšší nájem dostal do potíží. Na první pohled ale není zcela jasné, na jaké situace se vztahuje. Podle úřadu se týká nejen zvýšení nájmu, s nímž by majitel přišel nyní, ale i dalších případů. Během trvání nařízení nebude možné zvyšovat nájem ani ve chvíli, kdy se na tom obě strany dohodly již dříve.

Zdražení se v této době nemusí obávat ani ti, jejichž smlouva počítá s automatickým navýšením nájmu o inflaci. Rozhodnutí pokrývá i řetězení smluv, kdy nájemníkovi vyprší jeden kontrakt a majitel s ním uzavře nový.

Podobný pohled mají i právníci. "Text nařízení vlády je bohužel značně strohý, což bude komplikovat jeho aplikaci v praxi. Osobně bych z textace nařízení dovozoval, že nájemné není možné žádným způsobem zvyšovat během moratoria, a to ani automaticky na základě předem dohodnutých pravidel v nájemní smlouvě," tvrdí expert na nemovitostní právo Jan Eisenreich.

Zatímco Sdružení nájemníků vidí v moratoriu alespoň minimální pomoc, pronajímatelé jej považují za zbytečné. Podle Jakuba Kořínka, spoluzakladatele Fondu českého bydlení, který je majitelem nájemních bytů, se stejně většina vlastníků nemovitostí nechystala nájemné zvyšovat. Krok vlády podle něj může poškodit ty pronajímatele, kteří do zdražení zahrnuli nedávno provedené investice.