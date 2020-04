Když čtete tyto řádky, ekonomika se probouzí z recese. V nejbližších týdnech prožijeme oživení, takže celý proces vizuálně vypadá jako písmeno V. Když kus ekonomiky zavřeme, aktivita se propadne téměř volným pádem. A když ekonomiku zase otevřeme, stačí málo, aby se ekonomická aktivita otočila prudce nahoru.

Zní to optimisticky, ale nechápejme to tak. Spadli jsme totiž příliš hluboko. Dle našich odhadů, které jsou v tuto chvíli skutečně velmi nesnadné, šel výkon ekonomiky dolů již koncem března zhruba o 40 procent a dosáhl pomyslného dna. Ekonomická data ještě několik týdnů budou ukazovat, že ekonomika padá do hluboké recese, ale to je jen statistické zpoždění. V běžných časech se HDP počítá nejčastěji po čtvrtletích. Ale při covid recesi toto průměrování přes kvartály maskuje skutečný průběh. Ekonomika přitom již nyní roste s tím, jak jsou pozvolna v řadě zemí ukončována omezení proti šíření covid-19. Takže tu máme začátek toho "véčka".

Ale to není korektní. V latinské ani řecké abecedě neexistuje písmeno, které by dobře popsalo tvar současného vývoje ekonomiky. Čínská symbolika by asi seděla víc. Byznys, který nemohl fungovat, se nyní rozbíhá, a pokud se nic nepokazí, v horizontu týdnů se aktivita prudce zvýší. Ale i kdyby se během nejbližších týdnů hospodářství zvedlo o 40 procent, stále budeme 16 procent pod úrovní před epidemií. Pořád existuje spousta bariér, které byznys silně omezují, a tato omezení budou mít svůj opožděný efekt v dalších měsících.

Nejistota mezi podniky zůstává enormní. Ty proto přirozeně sahají k úsporám, škrtání investic i personálních nákladů. I zaměstnanci jsou ve velké nejistotě. Zůstat na "ošetřovačce" a riskovat tak budoucí vyhazov jako rizikovější pracovník? Stručně řečeno, cesta nahoru má šanci být velmi rychlá, protože jdeme po nedávno vyšlápnuté cestě, ale předtím jsme spadli příliš hluboko.