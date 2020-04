Do dějin neuvěřitelných politických výroků a následných snah o jejich vysvětlení přibyl další exemplář. Americký prezident Donald Trump při tiskové konferenci nadhodil, že by při boji s novým typem koronaviru mohly zabrat injekce se Savem. Když mu tento nebezpečný nápad média s medicínskými experty omlátila o hlavu, prohlásil, že chtěl jen vidět, jakou to bude mít odezvu. "Byla to jen velmi sarkastická otázka pro novináře v místnosti," tvrdil o den později na dalším brífinku. Podobné výmluvy známe i od nás, tady se ovšem nehorázné žvanění zachraňuje tím, že ho označíte za "zajímavý úhel pohledu".