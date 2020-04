◼ ČESKO

Podpora lidem bez práce by se mohla zvýšit

Pokud by kvůli koronavirové krizi v Česku skokově vzrostl počet lidí bez práce, mohly by se případně navýšit podpory v nezaměstnanosti. V diskusním pořadu Partie v televizi Prima to včera naznačila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). V únoru a v březnu dosahovala nezaměstnanost v Česku tří procent. Ministerstvo práce očekává, že by se za duben mohla zvednout na 3,4 procenta.

◼ ČESKO

Otestovány byly již tisíce dobrovolníků

Čtvrtým dnem včera pokračovala v Praze, Brně, Olomouci, Litoměřicích, Litovli a Uničově studie kolektivní imunity proti nemoci covid-19. Za první tři dny bylo dohromady vyšetřeno přes 12 000 dobrovolníků z plánovaných 27 000. První výsledky studie budou známy na začátku května. Mají ověřit aktuální epidemickou situaci v Česku a sloužit k rozhodování o tom, jak dál uvolňovat či dál udržovat omezení v podnikání i každodenním životě.

◼ ŠVÉDSKO

Zemřel švédský spisovatel a dramatik Enquist

Ve věku 85 let zemřel v sobotu po dlouhé nemoci Per Olov Enquist, jeden z nejvýznamnějších švédských spisovatelů a dramatiků 20. století. Enquist je mimo jiné autorem románů Legionáři, Svržený anděl, Návštěva osobního lékaře, Kniha o Blanche a Marii a divadelních her Noc tribádek, Faidra a Ze života žížal. Napsal také scénáře k válečnému dramatu Hamsun či televiznímu seriálu o Augustu Strindbergovi.

◼ ČESKO

Poslanci budou řešit nouzový stav v zemi

Schůzi sněmovny k žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu svolal šéf dolní komory Radek Vondráček (ANO) na zítřek. Kabinet chce, aby nouzový stav trval do 25. května. Nyní platí nouzový stav do 30. dubna. "Jakkoliv se podařilo díky zásadním a rozsáhlým restriktivním opatřením dostat šíření epidemie onemocnění covid-19 do přijatelných mezí, je zjevné, že epidemie v ČR trvá," stojí v žádosti vlády.

◼ ČESKO

Příspěvek živnostníkům na náklady je stále ve hře

Stát by měl podle šéfa poslanců opoziční TOP 09 Miroslava Kalouska přispět na úhradu stálých nákladů podnikatelům, kteří museli kvůli vládním opatřením zavřít své provozovny. Řekl to včera v Partii televize Prima. "My o tom můžeme znovu zahájit diskusi, pevně doufám, že nějakým způsobem dospějeme k řešení," řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

◼ SVĚT

Pandemie má již přes 200 tisíc obětí

Počet mrtvých v souvislosti s koronavirem v sobotu celosvětově překročil 200 000, uvedl specializovaný server Worldometers. Hranice 100 000 na zá­kladě dřívějších propočtů agentur Reuters a AFP přitom padla teprve 10. dubna. Trvalo tedy pouze 15 dnů, než se počet mrtvých zdvojnásobil. Prvního zemřelého s nemocí covid-19 zaznamenalo čínské město Wu-chan 9. ledna.

◼ IZRAEL

Izraelci protestovali proti nové vládě

Několik tisíc Izraelců v sobotu i přes riziko nákazy koronavirem demonstrovalo v Tel Avivu proti vzniku koaliční vlády, jejíž vytvoření bylo oznámeno minulý týden. V novém kabinetu zůstává u moci premiér Benjamin Netanjahu, který čelí obvinění z korupce, včetně braní úplatků, podvodu a porušení důvěry. Koaliční kabinet bude tvořit Ne­tanjahuův pravicový Likud a centristická strana Modrá a bílá Bennyho Gance.

◼ ČESKO

Odešla hlasatelka Heda Čechová

Ve věku 91 let zemřela 23. dubna Heda Čechová, populární televizní hlasatelka z 60. let minulého století. Kariéru elegantní dámy s příjemným a kultivovaným hlasem předčasně ukončila okupace v srpnu 1968.

Dodavatelská firma má sice úbytek pracovníků, ale kvůli Josefovu omezila jiné stavby, opravu hradeb má jako prioritu.

Josef Horáček

starosta Jaroměře Oprava severovýchodního úseku hradeb v barokní pevnosti Josefov v Jaroměři na Náchodsku má skončit už v létě 2021, tedy o rok dříve, než stavbaři předpokládali. V pevnosti se každé léto koná hudební festival Brutal Assault.

◼ ČESKO

Politickým náměstkem Maláčové je nově Pícl

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) má nového politického náměstka. V dubnu se jím stal šéf jejích poradců a ekonomický expert ČSSD Michal Pícl. Jeho jméno se objevilo v seznamu vedoucích pracovníků na webu ministerstva. Maláčová má dva politické náměstky. Prvním z nich je šéf středočeské ČSSD Robin Povšík. Pícl vystřídal Zuzanu Jentschke Stöcklovou (ČSSD), která se vrátila na post náměstkyně do státní služby.

◼ ČESKO

Ústavní soud se zastal ekologů ve sporu s ČEZ

Ústavní soud (ÚS) vyhověl stížnosti spolku Greenpeace ČR a zrušil předběžné opatření, které zakazovalo ekologickým aktivistům šířit video kritizující energetický gigant ČEZ. Opatření vydané Městským soudem v Praze a potvrzené také vrchním soudem porušovalo právo na spravedlivý proces i právo na svobodu projevu, plyne z nálezu dostupného na webu soudu.

◼ ČESKO

ČVUT ruší konferenci o vzdělávání architektů

Výroční konference Evropské asociace pro architektonické vzdělávání (EAAE), kterou měla v srpnu hostit Fakulta architektury ČVUT, se kvůli koronaviru konat nebude. Pořadatelé přesunuli akci na příští rok. "Rozhodnutí bylo přijato po pečlivém zvážení rizik spojených s účastí zahraničních hostů, s ohledem na šíření covid-19 i na všechna současná nouzová opatření a cestovní omezení," uvedla Kateřina Rottová z Fakulty architektury ČVUT.

◼ ČESKO

Operu Tylova divadla v Plzni povede Petrdlík

Soubor opery Divadla J. K. Tyla v Plzni povede od nové sezony dirigent Jiří Petrdlík. Vedením ho pověřil ředitel divadla Martin Otava. Dlouholetý dirigent plzeňské opery s mezinárodní zkušeností v čele souboru vystřídá dosavadního vedoucího Tomáše Ondřeje Pilaře. Třiačtyřicetiletý Petrdlík podle vedení divadla náleží k nejvýraznějším dirigentským osobnostem své generace.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Lidé v karanténě více čtou, kupují knihy o epidemiích

Karanténa přiměla velkou část lidí k tomu, že začali více číst, a řada z nich nyní vyhledává knihy zasazené do období morových ran nebo příběhy o šíření smrtících epidemií. Ukazuje to britský průzkum u příležitosti Světové knižní noci. Podle něj nyní až třetina lidí čte víc než před karanténou, přičemž populární je hlavně klasická beletrie a detektivní romány. Podle údajů nakladatelství Penguin Classics se prodeje klasické literatury zvýšily o šest procent.