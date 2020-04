Podnikatel Leoš Novotný se synem rozjíždějí další pokus o vstup strategického investora do společnosti Leo Express. Ta patří mezi nejvýznamnější soukromé dopravce na české železnici. Do jednání o možném prodeji Leo Expressu vstoupili se státními Českými drahami. Portálu Zdopravy.cz to potvrdil ministr dopravy Karel Havlíček (ANO).