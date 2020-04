Luxusní bar Ginkgo běžně láká své zákazníky na překrásný výhled na Madrid. Už několik týdnů je teď kvůli pandemii koronaviru zavřený, přesto se připravuje na léto. Až znovu otevře, bude každý host oddělen od ostatních zvláštními zástěnami a k posezení dostane roušku, rukavice a dezinfekční gel.

Sníží se i počet židlí a stolků, aby bylo snazší dodržovat rozestupy. Vstup bude jen na rezervaci, aby se před barem nedělaly fronty. Kdo bude chtít na terasu, musí požádat některého ze zaměstnanců o bezpečný průchod, napsal španělský deník El País.

"Chceme být nejbezpečnějším hotelem ve Španělsku," řekl Javier Pérez Jiménez, šéf hotelového řetězce VP Hoteles, pod který bar patří. Přestože není jasné, kdy a jak budou moci hotely a bary otevřít, chystají se přilákat co nejvíce lidí. Každý ubytovaný host projde testem na koronavirus. Hotel promění pokoje v bezpečné "bunkry". K dispozici bude dezinfekční gel, místo snídaní dostanou lidé balíčky s jídlem.

Podobně přemýšlejí i hoteliéři a restauratéři v jiných zemích jižní Evropy, která je na turismu závislá. Hledají cesty, jak se přizpůsobit pandemii koronaviru. Na změny se musí připravit i lidé, kteří si léto nedokážou představit bez slunění na pláži.

Například společnost Nuova Neon Group z italského regionu Emilia-Romagna navrhuje, aby na plážích vznikly zvláštní buňky obklopené plexisklem. Uvnitř každé z nich by byl prostor na slunečník a dvě plážová lehátka. Firma to už testovala na pláži.

"Myslíme si, že by to mohlo fungovat," uvedl šéf firmy Claudi Ferrari pro italský deník La Repubblica. Buňky ochrání lidi před nákazou a umožní jim opalování a odpočinek u moře. Podle Ferrariho by se stejný koncept dal použít i v restauracích. Kritici ale namítají, že pod plexisklem bude lidem příliš horko.

Italská média se drží myšlenky, že pláže budou mít zřejmě zvláštní vstupy, kde budou rozstřikovače dezinfekce a bezpečnostní dohled, který bude dbát na to, aby lidé dodržovali potřebné rozestupy.

Kolem letní turistické sezony v Evropě panuje řada otázek. Není jasné, kdy a za jakých podmínek začne a zda budou moci lidé z vnitrozemských států cestovat k moři. Španělsko a Itálie se proto chtějí orientovat hlavně na domácí klientelu.

Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis minulý týden vyzval Evropskou komisi, aby co nejdříve připravila plán na obnovení turismu. "Musíme dosáhnout společné dohody ohledně pohybu lidí," řekl k tomu. Podle řeckého ministra pro cestovní ruch Harise Theoharise chce země přivítat první zahraniční turisty už v červenci. Podle něj by Atény měly buď uzavřít dvoustranné dohody s vybranými zeměmi, nebo se dohodnout na evropské úrovni na společných pravidlech, jak zajistit bezpečnost turistů. Doufá, že díky tomu se zemi podaří zachránit alespoň část letní sezony.

Češi zřejmě o svou zahraniční dovolenou nepřijdou. Například s Chorvatskem vláda vyjednává o takzvaném koridoru pro zdravé turisty. Před cestou na Jadran by tak čeští návštěvníci podstoupili test na koronavirus a po návratu by ani nemuseli do karantény. Místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež pro ČTK minulý týden uvedl, že vláda by měla podobné dvoustranné dohody vyjednat i s dalšími zeměmi s nízkým rizikem nákazy, jako je třeba Slovensko, Slovinsko nebo Maďarsko a Bulharsko.