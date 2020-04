Neskončit jako v Itálii

V druhém březnovém týdnu se datový analytik Tomáš Kapler dozvěděl ze zpráv, že je v italských nemocnicích kritický nedostatek plicních ventilátorů. V té době už v Itálii zuřila koronavirová nákaza a na komplikace spojené s ní tu umíralo více než tisíc lidí denně. Kaplera zaujal problém chybějící lékařské techniky, začal si hledat další informace a narazil zhruba na deset let starý výzkum amerického MIT, který se zabýval vývojem nouzových ventilátorů. "Napadlo mě, jestli by nešlo takové ventilátory udělat v Česku" říká Kapler. "Bylo jasné, že kdyby se ta nemoc rozjela jako v Itálii, tak jich je tady nejpozději v půlce dubna kritický nedostatek." V té chvíli vznikala iniciativa Covid19CZ, v níž nabídli pomoc státu v boji s koronavirem lidé z technologického světa. Dvaačtyřicetiletý Kapler zná část jejích zakladatelů a byl také na úvodní schůzce. Přednesl návrh, že jedna z věcí, kterou by mohla iniciativa zaštiťovat, by byl právě vývoj nouzového plicního ventilátoru pro pacienty s covid-19. Ostatní souhlasili.