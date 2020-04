A Kanada nám dává gól. Byl to hráč číslo 26, hlásil do éteru z utkání Kanadského poháru televizní komentátor Jan Slepička v roce 1984. Žádné jméno, žádné údaje o hráči. Pod dvacet šestkou se totiž skrýval Peter Šťastný, Slovák, který si dovolil ze socialistické vlasti uprchnout. A to se neodpouštělo. Šťastný později pro Český rozhlas vzpomínal, že jeho jméno nezaznělo ani v přehledu střelců: Češi se tak sice dozvěděli, že Kanada dala sedm gólů, počet střelců ale neseděl, aby nemuselo zaznít jméno Šťastný. Absurdní situace, která ukázala, jak se režim pod tíhou svých vlastních nařízení dokáže zesměšnit, nebyla rozhodně ojedinělá. Komunisté se po celou dobu své vlády snažili vymazat z myslí lidí mnoho úspěšných, kteří odešli za hranice své rodné vlasti.