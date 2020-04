Moudrá poučka říká, dějiny se opakují poprvé jako tragédie, podruhé jako fraška. Když se ve středu šéf ČSSD Jan Hamáček pochlubil, že vedení partaje schválilo jeho návrh a volebním manažerem sociální demokracie bude Michal Hašek, automaticky se rozsvítila kontrolka: pozor, tohle už tady jednou bylo a nedopadlo to dobře.

Už Hamáčkův někdejší předchůdce Jiří Paroubek, který místo červené mikiny nosíval růžovou, totiž v roce 2005 učinil volebním manažerem ČSSD jednoho hříšníka. Totiž Jaroslava Tvrdíka, přezdívaného Luftjarda, který předtím působil "trafikantsky" coby šéf ČSA. Nápad zapřáhnout talentovaného šíbra do otěží, v nichž mohl přinést straně užitek, aniž by škodil, ale nevyšel. Paroubkova strana musela po volbách v roce 2006 do opozice. Zato Tvrdík si postupně vybudoval kariéru úspěšného lobbisty a experta na Čínu. Není těžké uhodnout, že i Hamáček se ohledně Haška snaží postupovat takticky. Jinak by resuscitace bývalého místopředsedy ČSSD, který se v politice zdiskreditoval prokázaným lhaním, zradou svého stranického předsedy či mlčením o fiktivní mluvčí, nedávala žádný smysl. Vrácením Haška do hry může Hamáček zabít víc much jednou ranou. Potěší a nakloní si Miloše Zemana, k němuž měl Hašek vždycky blízko. A zároveň si předseda ochrání i týl. Když sociální demokracie pohoří v podzimních krajských volbách, půjde to svést na volebního manažera − a tím se definitivně zbavit jeho vlivu. A když nepohoří, tím líp.

Nápad je to fikaný, má však podstatnou vadu. Podobné hrátky si mohou dovolit velké, a nikoli sedmiprocentní strany, jakou je dnešní ČSSD. Té by mělo jít především o udržení či získání voličů, ne o záchranu předsedy. Paroubek kdysi nasazením vysmívaného Tvrdíka neriskoval, že se kvůli tomu sociální demokracie nedostane do sněmovny. Hamáčkovi to s Haškem hrozí, protože množství másla na hlavě tohoto schopného technologa moci zbytek věrných voličů jen tak neskousne. A partaj, která si navzdory trvajícím naschválům od bývalého předsedy Zemana nedá pokoj a opakovaně se uchází o jeho přízeň, je nedůvěryhodná.

S pozicí šéfa mimoparlamentní strany si pak Hamáček bude moci akorát tak bouchnout pytlík. Zatímco lze vzít jed na to, že Hašek se stejně jako Tvrdík v případě nenaplnění oranžových volebních představ neztratí.