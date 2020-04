Po období sjednocení společnosti a nadšeného "boje" s epidemií přichází kocovina. S trochou nadsázky se dá říci, že je to podobný vývoj jako za první světové války. Na začátku vlakům odjíždějícím na frontu mávaly nadšené davy s předpokladem, že do Vánoc budou vojáci doma ověnčeni vítězstvím. Jenže místo toho nastala vyčerpávající zákopová válka, která přinesla mnoho neštěstí, ekonomický propad a nadšení vymizelo. Přesně to hrozí i nyní − s covidem budeme bojovat dlouho a v zákopech. Opatření se uvolní, začne vyhrávat covid, pak se opatření zase utuží. Tam a zase zpátky. Bude to únavné a destruktivní. Budeme vystaveni dilematům ekonomickým, etickým, tvrdým politickým střetům, hrozbě nástupu autoritářství a izolacionismu. Naše hodnoty, orientace, společenské uspořádání budou vystaveny největší zkoušce od pádu komunismu před třiceti lety. Když přijmeme přirovnání zápasu s pandemií k válce, tak její opravdu tuhá fáze nastává teď. Zvládneme ji?