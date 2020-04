Zatímco nemoc covid-19 útočí bez rozdílu ideologie či indexu národní hrdosti, politika kolem zvládání pandemie je těchto odkazů plná. Andrej Babiš si při obraně svého rozhodnutí zavřít české hranice opakovaně pomáhá narativem, "že západní Evropa to prostě nezvládá". Ačkoliv se vedle Itálie a Španělska v tomto pojetí západní Evropy vyskytují třeba Finsko nebo Rakousko, u kterých konkrétní čísla hovoří trochu jinak, jako apel na národní hrdost spolu s připomenutím zpovykaného Západu to funguje. Xenofobie posloužila i opozici. Výkřiky, že by se nemoci mělo říkat čínská chřipka, aby bylo spravedlnosti učiněno za dost, se hodily jako trefná aktualizace problematické role Číny v zahraniční politice Česka. Ne že by kritika nebyla namístě, ale způsob, jakým k ní dochází, ukazuje, že nás ani lidské utrpení v podobě pandemického řádění těžko léčitelné nemoci neochrání před politickou silou předsudků.