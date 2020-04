Ministři vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) se ještě nedávno chlubili heslem, že jako dobře fungující tým "společně zvládnou" krizi způsobenou pandemií nového koronaviru. Atmosféra jednoty už ale neplatí. Šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček se na čtvrteční schůzi vlády s premiérem střetne kvůli prodloužení nouzového stavu. Hamáček ho chce protáhnout do půlky května, Babiš a jeho poslanci jsou pro ukončení tohoto režimu k závěru měsíce. Ministr ovšem varuje, že pandemie neskončila, a takový krok by ztížil boj státu s nákazou.

Premiér oznámil své rozhodnutí stav nouze znovu neprodlužovat bez konzultace s koaliční ČSSD v úterý večer. Podle něj už není důvod, aby tento stav dál pokračoval. Vláda ho vyhlásila 12. března, aby mohla pružně vydávat bezpečnostní opatření. Hamáček sice v úterý tvrdil, že prodloužení stavu nouze navrhovat nebude, když jej Babiš nechce, včera ale otočil.

Ačkoliv Hamáček upozorňuje, že po skončení stavu nouze mohou nastat potíže například s hromadnými nákupy ochranných pomůcek nebo s přechodem hranic, jeho oponenti tvrdí, že tato opatření jdou lehce nahradit. Navíc to neznamená, že hned padnou všechna omezení v zemi jako nošení roušek či uzavření některých podniků.

"Pokud je možné aktuální situaci překonat mimo nouzový stav, což se domnívám, že je v řádu dnů možné, měl by tento stav skončit," řekla HN ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). S tímto postojem souhlasí i mnoho poslanců ODS či TOP 09. Naopak na straně ČSSD jsou třeba komunisté. O případném prodloužení musí rozhodnout právě poslanci, kteří ho již jednou schválili.

Naopak podniky souhlasí s Babišem. "Ukončení nouzového stavu firmám uleví," říká Lenka Dudková, PR manažerka Svazu průmyslu a dopravy ČR. Hospodářská komora je však současně opatrná a chce, aby se návrat uskutečnil bez rizika zvýšení počtu nakažených.

Do středečního večera Česko oficiálně evidovalo bezmála 7100 lidí, kteří se koronavirem nakazili. Téměř 2000 z nich se již vyléčilo, obětí je přes 200.

Ačkoliv je ve vládě jeho strana v menšině, Hamáček návrh na prodloužení stavu nouze předloží. Navíc už zkraje týdne napsal premiérovi dopis, v němž žádá, aby nouzový stav zůstal ještě dva týdny, protože by jeho ukončení ochromilo některá bezpečnostní opatření. Podle ministra by se zkomplikovaly nákupy ochranných pomůcek, protože by na ně jednotlivé úřady vypisovaly výběrová řízení. Nyní lze vše pořizovat bez nich, okamžitě a centrálně.

Zrychlené nákupy ochranných pomůcek ale podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) lze dělat s pomocí speciálních druhů výběrového řízení. "V tuto chvíli máme určité zásoby pomůcek a ty se musí udržet. Protože se trh stabilizoval a nemocnice si je mohou také nakupovat samy, nedostatek pomůcek by se již neměl opakovat," doplnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Někteří hejtmani však už teď hlásí, že tak snadné to nebude. Liberecký hejtman Martin Půta (SLK) vypočítal, že výjimečné zakázky lze použít na nákupy maximálně do dvou milionů korun, jeho Liberecký kraj přitom potřebuje ochranné pomůcky za 10 až 15 milionů týdně.

Stát by také podle Hamáčka už nemohl lékaře a ošetřovatele přesouvat do nemocnic a zařízení sociálních služeb, kde je jich aktuál­ní nedostatek. Nouzový stav rovněž umožnil vládě zákaz vstupu cizinců do Česka. Toto opatření by po jeho skončení padlo, varuje Hamáček.

Vojtěch ovšem tvrdí, že omezený režim na hranicích by obnovil vydáním opatření (svého nařízení) podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Podle exministra vnitra a právníka Ivana Langera (ODS) by to ale bylo protiústavní a vláda může využít jen možnosti zvýšené kontroly na hranicích, jaké dočasně a v odůvodněných případech umožňují pravidla schengenského prostoru.

S vypršením nouzového stavu by musely skončit třeba i speciální školky a školy pro děti záchranářů, ty vznikly na základě nouzového stavu, protože stát potřebuje rodiče těchto dětí v práci. "Nemohou pokračovat, protože zároveň platí nařízení ministerstva zdravotnictví, že školy mají být zavřené," komentoval situaci hejtman Půta.

Naopak lidé by i dále například museli nosit roušky, dodržovat odstupy, většina škol by zůstala zavřená stejně jako obchody nebo část služeb, ministr zdravotnictví může omezovat na základě svého nařízení vycházení z domu. "Neprodloužení nouzového stavu určitě neznamená, že naráz uvolníme veškerá opatření. Stále platí postupný plán uvolňování a hygienická opatření," řekl HN ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Armáda by se dále mohla účastnit prací na chytré karanténě nebo v domovech důchodců. "Nasazení armády probíhá na základě schválených nařízení vlády, nikoliv na základě nouzového stavu," reagoval Marek Vala z tiskového oddělení ministerstva obrany.

S přispěním Jana Prokeše